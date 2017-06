Colas para el Cádiz-Tenerife desde las siete de la mañana

El Carranza apunta al lleno para el partido del jueves ante el Tenerife. El coliseo gaditano registró ayer largas colas desde las siete de la mañana en el día después de la derrota amarilla en Pucela. El tropiezo contra el Real Valladolid hizo bajar una plaza a los amarillos en la clasificación y propicia que la eliminatoria contra el representativo comience en la Tacita de Plata. Sea como fuere, el ambiente será el de las grandes ocasiones y muy probablemente se colgará el cartel de No hay billetes.

A diferencia del Tenerife, el conjunto andaluz hará pagar a sus abonados (entre cinco y 15 euros), mientras que el público en general tendrá que desembolsar entre 35 y 55 euros. Las peñas locales preparan un multitudinario recibimiento a los jugadores de Cervera a su llegada a Carranza. Entretanto, el entrenador ha decidido que todos los entrenamientos previos al encuentro se desarrollen a puerta cerrada.

El exblanquiazul sorprendió el sábado por sus declaraciones a Movistar Plus, donde indicó que ellos no son favoritos y que el cruce estará condicionado "por el miedo a no encajar" por parte de ambos equipos. Cervera reservó en Zorrilla a Rubén Cruz, que estaba apercibido de suspensión y que, por lo tanto, podrá ser de la partida este jueves en Carranza.