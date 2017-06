Villa y Aznar, protagonistas en Guía de Isora

Javi Villa (BRC B52) fue el gran protagonista de la VIII Subida a Guía de Isora-Trofeo Allegro Isora al ser el piloto más rápido haciendo buenos los tiempos marcados en la jornada del sábado toda vez que una salida de pista en la zona de La Charca en la manga de entrenamientos le privó de marcar tiempo en la Carrera III. El vigente campeón de España demostró su enorme calidad como piloto en un fin de semana intenso y que le permite sumar unos valiosos puntos de cara al Nacional, máxime tras el ofrecimiento del piloto Fran Suárez de cederle su montura para la próxima cita de Tamaimo, el siguiente fin de semana, ya que su barqueta no estará reparada a tiempo al haber tocado el chasis.

Mientras, en Turismos, José Antonio Aznar (Ginetta G55 GT3) no sólo demostró su supremacía de nuevo en el asfalto sureño sino que además bajó en 4 centésimas el récord de la prueba en turismos en posesión de Enrique Cruz. Una circunstancia que en palabras del piloto almeriense "me llena de satisfacción porque no es nada fácil quitarle a Enrique un récord en su propia tierra."

Aznar, al igual que el resto de pilotos peninsulares, elogiaron el magnífico nivel de la organización aunque echó de menos más público en la rampa sureña "algo hay que hacer para devolver a los aficionados a su competición ya que la prueba de Guía de Isora, con el esfuerzo que realizan tanto el Ayuntamiento como la Escudería Isora Motorsport, se merece la atención del público y es de justicia que retorne masivamente a disfrutar de esta prueba como hacía antaño."

Sergi Panella (Mitsubishi Evo X) se situó hoy en la segunda plaza absoluta de la categoría al marcar un estratosférico 3.21 que le hizo descender a Javier Afonso un escalón del podio. Al final algo más de un segundo separó a ambos contendientes. El piloto de Pegutrans mostró también su satisfacción "ya que me he encontrado muy cómodo con el Porsche y he disfrutado mucho de su conducción y de la prueba en general." Por lo que respecta al Provincial e Interinsular Javi y Javito padre e hijo, reeditaron su triunfo de hace algunas semanas en la Subida a Hermigua. En barquetas Javito estuvo acompañado en el podio por Pedro Pérez y Benito Martín mientras que Roberto Negrín (Citröen Saxo Kit Car) fue segundo y Angel Bello (Skoda Fabia S2000) fue tercero. La jornada de hoy no contaba como de competición a efectos clasificatorios. En cuanto a la Regularidad Sport Basilio Leandro y José Angel Darias (Sumbean Avenger 1.6 GT) se adjudicaron la victoria (Categoría Super Sport), Diego Luis y Aaron Pérez (Seat Panda) hicieron lo propio en RS y Pablo y Celeste Díaz (Hillman IMP) en el Trofeo 50.