El Valladolid dice adiós con un triunfo que no le sirve para nada

El Real Valladolid doblegó 1-0 al Cádiz con un gol de Juan Villar pero su victoria resultó estéril e improductiva, ya que los vallisoletanos dijeron adiós al ascenso por el triunfo del Huesca ante el Levante (1-2), que les cerraba bruscamente la puerta de Primera División.

El Cádiz apenas quiso la posesión del balón durante la primera parte y, ni mucho menos, abogó por la brillantez. Tampoco el Real Valladolid estaba para tocar mucho el esférico ni para labores de orfebrería. Los vallisoletanos jugaron durante los primeros minutos con un sello fulgurante, gobernando el medio campo e intentando llegar rápido a la portería rival.

Esa verticalidad se convirtió a veces en precipitación y las ocasiones no fueron del todo claras hasta que José Manuel Arnáiz se plantó en la frontal del área y con un disparo rotundo hizo emplearse a Jesús.

Con el Real Valladolid atascado y nervioso, el Cádiz comenzó a desperezarse y el partido se igualó, algo que no le convenía a los locales porque el Levante no conseguía doblegar al Huesca y el empate no valía.

En el minuto 58, un penalti claro sobre Raúl de Tomás lo lanzó el mismo jugador y Jesús lo paró, justo en el momento en que llegaban noticias del gol de Levante que metía momentáneamente al Valladolid en la lucha por el ascenso.

Herrera recurrió a Juan Villar para desatascar a su equipo, que seguía nervioso y escasamente clarividente. El empate del Huesca en Valencia fue como un jarro de agua helada en una tarde tórrida y abrasadora en Pucela.

El espléndido gol de Juan Villar, a tres minutos del final, no sirvió para nada, solo para ganar un partido ya para entonces intrascendente.