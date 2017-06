"Quería quedar cuarto porque nuestra afición nos va a dar un plus"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Martí, valoró muy positivamente la victoria de sus hombres en La Romareda, que sitúa a los blanquiazules como cuartos en la Liga y con el factor cancha a favor en la eliminatoria de play off que le empareja con el Cádiz. A ello se refirió diciendo que "quería quedar cuarto porque el tener a nuestra afición en la vuelta nos va a dar un plus. También te da una ligera ventaja en caso de empate".

"Estoy orgulloso de los jugadores. Siempre me demuestran que se puede contar con ellos. Hemos dado minutos a los menos habituales y estoy orgulloso de esta plantilla por permitirnos soñar. Ya podemos hablar del play off y hay que ir a por él", dijo Martí.

Sobre el partido, señaló que "sabíamos que no iba a ser fácil porque el rival querría darle una victoria a su afición. El calor se ha notado mucho. La gente que no venía participando ha respondido" y reflejó, como no, su admiración por el golazo de Omar, logrado desde su campo. De esa acción, el míster blanquiazul destacó que "sin lugar a dudas ha sido un golazo. Ya lo había intentado otras veces y refleja lo que es un trabajo diario".

Martí se refirió al golpe que recibió Choco Lozano: Anthony ha tenido un golpe en la rodilla y no parece grave, pero habrá que esperar a las pruebas" y a la posición más centrada de lo habitual de Gaku en el centro de la medular: "Queríamos verlo en esa posición porque creo que nos puede ayudar mucho, sobre todo por su capacidad de circular la pelota. Los buenos futbolistas se adaptan a cualquier circunstancia",

El futuro del CD Tenerife queda ligado al del Cádiz, con el que se medirá el jueves en el Ramón de Carranza y el domingo en el Heliodoro Rodríguez López. Del cuadro de Álvaro Cervera, Martí indicó que "el Cádiz es un rival difícil y que tiene experiencia en estas situaciones. Creo que van a ser partidos muy igualados, pero todos los equipos tenemos opciones. Los jugadores tienen que intentar disfrutar".