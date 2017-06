Lozano tiene que ser sustituido por un problema físico

Las alarmas se encendieron ayer en el CD Tenerife porque Antony Lozano tuvo que ser sustituido por Jouni al sufrir un incidente durante el choque. El atacante hondureño se llevó un golpe en la rodilla, como reveló Martí en la rueda de prensa posterior al partido de ayer. Y dijo el técnico blanquiazul que habrá que esperar para conocer el alcance real de la lesión que presenta el catracho. Eso sí, a priori, la dolencia no parece revestir gravedad. En el caso de que Lozano no se recuperara, Amath sería el delantero titular contra el Cádiz en el partido del jueves y Jouini tendría opciones de participar también en el transcurso de estos play off en los que el Tenerife se jugará el ascenso a Primera.