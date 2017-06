Getafe y Huesca se jugarán la otra plaza de la eliminatoria final

El Huesca logró la última plaza en juego para la fase de promoción de ascenso a LaLiga Santander, tras imponerse ayer por 1-2 al Levante, líder intratable de la categoría y, desde hace varias jornadas, equipo de la Primera División. El conjunto de Anquela venció contra todo pronóstico al cuadro blaugrana, que no había perdido ni un solo encuentro como local. Pero el Huesca no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de luchar por subir a la máxima categoría del fútbol nacional. Y pese a comenzar perdiendo como consecuencia del gol de Morales (58'), supo darle la vuelta al marcador para certificar su plaza de play off. Juan Aguilar (67') y Samu Saiz (76') fueron los autores de los tantos que propiciaron el triunfo del conjunto aragonés.

Ahora deberá superar al Getafe en la primera eliminatoria si quiere mantener vivas hasta el final sus opciones de ascenso. El encuentro de ida se disputará en El Alcoraz este miércoles 14 de junio (20:00 horas), mientras que el choque de vuelta tendrá lugar en el Coliséum Alfonso Pérez el sábado 17, a la misma hora. El ganador se medirá al que salga airoso del duelo entre Tenerife y Cádiz.