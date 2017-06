Fernando Alonso y Ralf Schumacher se enzarzan por el circuito de karting del asturiano

Fernando Alonso y Ralf Schumacher, enemigos antaño en los circuitos de Fórmula Uno, se han enzarzado en una guerra pública en relación al circuito de karting de La Morgal. El expiloto alemán, que está estos días en Asturias asistiendo al campeonato de Europa de karting que se celebra en la pista de Llanera, criticó públicamente las condiciones de seguridad del circuito. Dijo que la pista "no es nivel FIA" y denunció que "arriesgamos la salud de nuestros pilotos". Las críticas de Schumacher llegan menos de dos meses después del fallecimiento de un joven piloto en el circuito de La Morgal.

Fernando Alonso respondió desde Canadá asegurando que Ralf Schumacher "necesita algo de publicidad" y sosteniendo que lo que busca el piloto alemán es desprestigiar el karting de La Morgal para "alojar una prueba del campeonato de Europa en su circuito".

Las palabras de Schumacher fueron las siguientes: "Estoy muy decepcionado con esta carrera porque estamos ante una situación muy inusual, ya que siento que es totalmente incorrecto correr en una pista como esta. No me malinterpreten, lo expliqué ya en enero: el diseño de esta pista no es de nivel CIK o FIA y hemos roto más material de lo que podáis imaginar, nos va a costar una fortuna a todos los participantes sólo por una decisión tomada por alguien que no entiende del kárting. Y lo más importante es que arriesgamos la salud de nuestros pilotos, algo que es increíble. Sólo espero que escuchen a los equipos para poder evitar esto en el futuro", aseguró.

La respuesta de Alonso desde Canada fue así: "Ralf necesita algo de publicidad porque lleva muchos años lejos de las primeras páginas y además también tiene una pista de go kart donde quiere alojar una prueba del campeonato de Europa, aunque quizás la FIA no está contenta con su circuito", dijo.