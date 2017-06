Cervera: "Tenemos las mismas opciones que el resto de equipos"

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, comentó sobre la eliminatoria de ascenso contra el Tenerife afirmó que "afrontamos una eliminatoria de play off, a veces se juega con mucho miedo para no encajar. Acabamos de llegar a la categoría pero tenemos las mismas opciones que el resto de equipos". En la misma línea agregó que "por la afición me hubiera gustado más jugar el segundo partido de eliminatorias en Carranza".

El extrenador del CD Tenerife, que se volverá a medir a los blanquiazules pero esta vez en una eliminatoria, resumió el choque de los amarillos en Valladolid diciendo que ""sabíamos que el partido iba a ser muy parecido a lo que hemos visto. El Valladolid con el balón y el control del juego"." Nosotros teníamos que robar y acertar con el pase, pero nos ha costado al final", aseguró Cervera.