El Cádiz será el primer escollo

Como ya se preveía, el Cádiz CF será el primer escollo que tendrá que salvar al CD Tenerife en este tramo definitivo de su camino hacia Primera División. La eliminatoria entre canarios y andaluces tendrá su punto de partida en el Ramón de Carranza este jueves 15 de junio, a las 20:00 horas. Un duelo que se antoja vibrante y reñido entre dos conjuntos que han mantenido una gran regularidad durante todo el campeonato.

Son numerosos los ingredientes que este enfrentamiento presenta y que elevan su interés. Para empezar, el Cádiz lo dirige Álvaro Cervera, el técnico que sacó al Tenerife del pozo de Segunda B y el segundo entrenador que más veces ha dirigido al cuadro chicharrero. Se trata de un perfecto conocedor de la plantilla blanquiazul, en la que figuran varios de los futbolistas que tuvo bajo sus órdenes durante su reciente estadía en el club insular. Uno de ellos, el capitán Suso, quien tantas veces ha declarado abiertamente su devoción por Cervera.

El choque de vuelta de esta eliminatoria tendrá lugar el domingo 18 de junio (20:00 horas) en el estadio Heliodoro Rodríguez López, escenario en el que ambos equipos empate a un tanto en la primera mitad del campeonato. Jouni adelantó a los de casa (79') y Santamaría igualó la contienda en el segundo minuto de la prolongación. Mientras que en el encuentro celebrado en el Carranza los de José Luis Martí vencieron al cuadro amarillo por 0-1. Amath se encargó de hacer el único tanto de ese encuentro, en el minuto 87, tras ser asistido por Aitor Sanz.

No obstante, los play off son muy diferentes a la liga regular por lo que no sirve de gran referencia lo ocurrido en esos dos partidos en los que el Cádiz y el Tenerife se han visto las caras esta temporada. El desenlace final del duelo depederá de varios factores. Ambas escuadras poseen experiencia suficiente para afrontar con garantías de éxito esta trascendental cita. Si los de Cervera se han mostrado más acertados de cara a la portería contraria durante el presente curso, los de Martí han resguardado mejor su portería. Y así lo reflejan sus números.

Ortuño representa la mejor baza ofensiva del Cádiz. Ha anotado 17 dianas y solo cuatro futbolistas han marcado más goles que él en la categoría. Por parte del Tenerife, Amath (12) es su jugador más anotador, si bien hace ocho jornadas que no moja, debido en parte a que de ellas solo ha participado en tres. En esta confrontación también desempeñarán un papel fundamental las aficiones. Tanto andaluces como canarios poseen unas hinchadas muy pasionales y activas y se espera que llenen el Carranza y el Heliodoro en los partidos que han de disputar.