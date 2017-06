David Hernández y el CB Santa Cruz llegan a un acuerdo para la desvinculación

El CB Santa Cruz y el entrenador David Hernández han llegado a un acuerdo para finalizar su vinculación, tras una exitosa etapa de seis años en el club capitalino, y la entidad le agradece su compromiso e implicación.

David Hernández ha sido el entrenador del equipo sénior del club en las últimas seis temporadas, cuatro de ellas en la liga EBA y dos en primera autonómica, además de trabajar con los equipos inferiores del club.

en una nota remitida a Efe, el Santa Cruz agradecer el trabajo, compromiso e implicación de David en todos estos años, y le desea toda clase de éxitos en el futuro.

Hernández ha manifestado que "hace días después de una conversación con el club, decidí comunicar que no continuaría, al entender que mi ciclo había finalizado después de estos 6 años. Quiero agradecer a la directiva y a Alberto (gerente) en particular la oportunidad y el apoyo, que me ha dado en estos años.

"Me voy contento por contribuir a que el club disfrute de un gran momento deportivo compitiendo en 8 campeonatos de canarias y con un equipo sénior con una base de jugadores del club preparados para dar muchos éxitos en el futuro", ha relatado Hernández.

Por su parte, el gerente, Alberto Déniz, ha reiterado que "desde el Santa Cruz deseamos agradecer la labor de David al frente le equipo sénior y su trabajo con el mini. Ha sido una temporada dura pero muy gratificante en lo deportivo".

"Hemos vuelto a la fase de ascenso sénior y en la cantera se están haciendo las cosas muy bien. La vida son ciclos y este ha durado 6 años con un balance muy satisfactorio, pero ambas partes entendemos que todo tiene un final", ha asegurado Alberto Déniz.