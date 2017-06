En busca del mejor sitio

El primer objetivo de la temporada (la clasificación para los play off) está ya en la mochila del Tenerife pero el representativo quiere más. Una victoria ante el Real Zaragoza en el epílogo de la competición liguera podría catapultar a los blanquiazules a la cuarta plaza y así recuperarían el factor campo en la promoción. Quedar cuartos es crucial para los de Martí, que cedieron tres puntos de oro frente al Nástic y ahora pretenden recobrar el terreno perdido.

Con ganar no basta. El Tenerife necesitaría que en el decisivo Valladolid-Cádiz -se juega a la misma hora en Pucela- no gane el conjunto visitante. Y en caso de empatar los blanquiazules, que los gaditanos pierdan. Son las dos ecuaciones que valdrían para escalar una posición en vísperas de los cruces.

No vale relajarse, pues la derrota comportaría riesgos peligrosos. De hecho, todavía puede darse una carambola (que gane el Huesca al Levante, pierda el Tenerife y lo haga también el Cádiz) que haría caer a los isleños al sexto lugar de la tabla. Mal negocio, pues el rival en el primer play off sería el Getafe, y además con el factor cancha perdido.

Las peculiaridades de la promoción -no habrá tandas de penaltis, sino que se hará valer la clasificación en la liga regular- reviste de importancia la cita de hoy, que en cambio es solo un trámite para el Zaragoza. Los maños se juegan tan solo el honor y la opción de cerrar con victoria esta temporada aciaga y que deja mal sabor de boca, empañada además por el caso Ángel, que ni se vestirá de corto y se queda sin opción de luchar por el pichichi.

El delantero tinerfeño -en la agenda de Alfonso Serrano para la próxima temporada- habría sido un peligro de marca mayor para el Tenerife y uno de los grandes focos del partido, que se queda sin el esperado duelo de pistoleros con Amath. Martí reservará al senegalés, al filo de la sanción, y en idéntica posición se encuentran Suso y Camille, a los que el entrenador guarda igualmente en reposo a la espera de la promoción.

La composición del once podría traer cambios en todas las líneas. Después de evacuar consultas con sus futbolistas, el cuadro técnico decidirá a cuáles les conviene descanso a solo unos días de arrancar los cruces. Con todo, lo más importante de esta noche (jornada en horario unificado) es definir la posición final del Tenerife y, por consiguiente, dónde y cuándo empezará los play off. Todos dan por hecho que el primer rival será el Cádiz, pero falta por saber si con la vuelta en casa o a domicilio. Que no es cuestión baladí, ni mucho menos.