Sebastián García repite en la segunda ronda del Circuito Gambito

El madrileño Sebastián García Rodríguez firmó ayer su segunda vuelta consecutiva de 65 golpes -14 total en su marcador- en la segunda ronda del Circuito Gambito Golf en Meliá Hacienda del Conde. Pese a que las condiciones no eran nada fáciles ya que el viento se fue levantando a medida que avanzaba la jornada, alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora, García volvió a ser el mejor por segundo día consecutivo. Según sus propias declaraciones al finalizar la jornada "pido para mañana más viento, si es posible, que ya le tengo pillado el truco. Y me he encontrado cómodo con él. Además de jugar bien, de colocar la bola dónde quería, he ido muy bien de cabeza, porque analizando mi golf años atrás no hay mucha diferencia en el juego, pero sí en la cabeza y en la actitud", señaló.

Alfredo García Heredia le sigue a distancia con -8, lo que coloca a Sebastián como líder indiscutible de esta prueba que ayer tuvo un comienzo fulgurante con tres birdies y dos eagles en los cinco primeros hoyos (comenzaba por el 10). 30 golpes, el mejor parcial del día en los nueve segundos hoyos. "Mi objetivo es jugar todas las pruebas nacionales que pueda e intentar conseguir ese año la tarjeta del Tour de Europeo a través de la Escuela", explicóó.

La segunda posición en solitario es para Alfredo García Heredia, subcampeón de España del Campeonato de la PGA en Santa Marina el año pasado. El asturiano también ha hecho dos vueltas gemelas de 68 golpes (-8 en total) y espera ganar su primer torneo del Circuito Gambito, que disputa la segunda prueba de la temporada 2017.

Steve Surrey es tercero con -6 y con uno menos Carlos García Simarro (-5). Claro color español en la clasificación de cara a la última jornada que se disputará hoy en formato Pro-Am, una de las grandes novedades de este Circuito Gambito.

El corte ha quedado establecido en +5, y han pasado 48jugadores. Entre ellos los canarios Carlos Robles (-1), Carlos Sunenson (+4) y Francisco Cea (+5). Luis Claverie, se ha quedado esta vez a tan sólo un golpe de poder jugar el ProAm de hoy.

Entrando en el fin de semana, el sábado 10 de junio Buenavista Golf rinde por segundo año consecutivo, un merecido homenaje a Severiano Ballesteros -diseñador del campo de golf Buenavista Golf- con la celebración del II Memorial Seve Ballesteros, una cita que se ha convertido en un referente en la celebración de torneos amateurs, no sólo por la calidad de sus premios, sino por la Cena de Gala que sirve de punto de encuentro entre los aficionados a este deporte en Canarias, empresarios e invitados y en la que este año, como novedad, serán los mediáticos cocineros estrella Michelin Javier y Sergio Torres, más conocidos como los hermanos Torres, los encargados de servir el menú. Los ganadores de las diferentes categorías se clasificarán para la Gran Final del Circuito Premium de Gambito Golf, que se celebrará en Lanzarote Golf Resort en el mes de diciembre.