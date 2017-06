Pombo: "El club está por encima de los jugadores"

Jorge Pombo fue el jugador del Zaragoza que compareció ayer en rueda de prensa. Y lógicamente se le preguntó por las polémicas manifestaciones de Ángel. El jugador aragonés no quiso desvelar en qué términos se dirigió su compañero al resto de la plantilla antes de comenzar el entrenamiento, aunque sí dio a entender que había pedido disculpas. A pesar de ello, Pombo respondió a los periodistas que "el club está por encima del interés de cualquier jugador y cada uno tiene su opinión y mira por su interés, pero el Real Zaragoza está por encima de cualquier interés". El futbolista maño dijo que Ángel ya había ofrecido su explicación y que no valía la pena darle más vueltas. Para culminar reconociendo la gran campaña que ha realizado el lagunero, actual máximo goleador, con 21 tantos, del Zaragoza: "No por esto Ángel deja de ser una pieza fundamental en esta temporada, sobre todo con sus goles, pero cada uno ya es mayor y toma sus decisiones y él ha tomado la suya y ya está".