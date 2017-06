Un nuevo reto para Lorena

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, recibió ayer a la corredora mexicana Lorena Ramírez y a su hermano Mario, que tomarán parte en la modalidad Ultra (97 km) de la Cajamar Tenerife Bluetrail. Alonso estuvo acompañado por la consejera de Deportes, Cristo Pérez, y el consejero delegado de Ideco, Eusebio Díaz. Mario Ramírez hizo de intérprete de su hermana Lorena, ya que ella habla la lengua utoazteca de la comunidad tarahumara.

Carlos Alonso agradeció el esfuerzo realizado por Lorena por tomar parte en la Cajamar Tenerife Bluetrail "porque es una gran corredora que nos ayudará a que la prueba sea más conocida a nivel internacional. Queremos que cada vez haya más mujeres participando y este año tenemos más de 440 inscritas, duplicando la cifra de la edición anterior. Queremos que el deporte sea una herramienta para favorecer la igualdad y Lorena es un buen referente para todos".

Cuestionada por su indumentaria para afrontar la carrera, Lorena Ramírez indicó que "voy a correr con el traje típico blanco y una camiseta y mañana decidiré si llevo las huaraches (sandalias) o unos tenis". Sobre el recorrido, que contempla la salida desde la playa de Las Vistas, subir a 3.555 metros del Teide y descender al Puerto de la Cruz, la corredora dijo que "no es muy diferente al sitio donde vivo, pero estoy a la expectativa. Creo que hay poca diferencia entre Chihuahua y Tenerife. Cuando fui a Puebla sí fue diferente porque no había agua en el camino. Aquí voy a ir conociendo el terreno a medida que vaya corriendo, pero me han dicho que está bien señalizado". Sobre su preparación y entrenamiento para las carreras por montaña aseguró que "no entreno nunca".