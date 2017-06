Dani elogia a Ángel Galván, al que le ve un futuro muy prometedor

Dani Hernández celebró ayer públicamente que el CD Tenerife haya conseguido clasificarse para los play off de ascenso a Primera. Y advirtió que pese a haber alcanzado ese primer objetivo, mañana saldrán a Zaragoza "con ganas de sumar tres puntos". Se mostró un tanto reacio a hablar más allá del duelo de La Romareda, ya que entiende que en ese partido su equipo se juega también mucho, como poder quedar lo más arriba posible.

Y es que el meta del CD Tenerife desea afrontar la primera eliminatoria siendo cuarto: "Preferimos eso porque en caso de empate el clasificado es el mejor posicionado. Estamos tranquilos porque competimos muy bien fuera de casa, pero el gol en campo contrario vale doble, y aunque no tienes el apoyo de toda la afición, no se nos daría mal seguro. Es diferente. Lo que tenemos claro es que nos dejaremos el alma en unas eliminatorias que serán muy duras". Eso sí, dice no tener preferencias por ningún rival y apela a seguir "con humildad, máximo trabajo, y dejándose el alma, como toda la temporada", ya que está convencido de que serán "eliminatorias muy duras".

Cabe la posibilidad de que Martí rote a algunos jugadores de cara al partido de mañana, si bien a él eso no le quita el sueño. Dijo que para él "es un placer" entrenar con Ismael Falcón, para recordar a continuación que "el míster decidirá quién juega, pero al que le toque lo hará bien, seguro". Del mismo modo, después de ver como positivo que Ángel Rodríguez no juegue mañana con el Zaragoza, significó que la renovación de su otro compañero en la portería, Ángel Galván,"es una buena noticia". "Tiene mucho futuro y un buen presente. Que siga ligado al club, quiere decir que se está haciendo buen trabajo con los porteros de la cantera", añadió.