Pantalla gigante para el ´play off´

El CD Tenerife trabaja a destajo para dar facilidades a sus aficionados y conseguir que disfruten al máximo la primera participación blanquiazul en la promoción de ascenso a Primera. El director general del representativo, Víctor Pérez Borrego, anunció ayer que ya han iniciado las conversaciones [con Telefónica] para que el encuentro del primer play off que se dispute a domicilio -previsiblemente en Cádiz- pueda verse en una pantalla gigante que se instalaría en el Heliodoro Rodríguez López.

Las conversaciones iniciadas por el alto cargo blanquiazul van por buen camino, pero ayer no quiso garantizar que esta iniciativa vaya a tomar cuerpo con total seguridad. "Ya hemos hecho algunas gestiones en este sentido y no lo descartamos. El Heliodoro es uno de los escenarios, por no decir que el escenario preferido y prioritario, pero necesitamos que concreten las gestiones que hemos comenzado. Yo no estoy comprometiendo que lo vayamos a hacer seguro, pero nos gustaría", dijo.

Por otro lado, matizó por qué han considerado oportuno que los abonados tengan que retirar su entrada para el compromiso que se disputará en casa. "Es que sería lamentable que hubiera sillas vacías y se quedase gente sin entrada", sugirió. Asimismo, anunció facilidades y precios asequibles para los billetes del envite que se juegue en la Península, y para el cual ya han recibido un sinfín de peticiones de aficionados. "Haremos gestiones con el club rival para conseguir las entradas suficientes para nuestra afición", respondió.

"El Cádiz es el que tiene mayor número de probabilidades de ser el que nos encontremos en la primera eliminatoria. El desplazamiento sería el más complicado, puesto que cualquier equipo de Madrid o de sus proximidades ofrece más alternativas para el viaje. En todo caso, hemos iniciado conversaciones con tres operadores. Se han abierto contactos con varios proveedores de este tipo de servicios y el compromiso es que íbamos a recibir una oferta hoy [por ayer] con todas las opciones y horarios", dijo del anhleado chárter, que podría confirmarse el próximo lunes.

Los abonos 17/18

Aunque aún queda tiempo para ponerlos a la venta, en el club ya se planifica la campaña de abonos del próximo curso, que empezarán a comercializarse antes que en cursos pretéritos. "Queremos tomar diferentes iniciativas y que los precios de los abonos no sean disuasorios. Estamos ya hablando de los posibles importes, que lógicamente no serían los mismos en Primera que en Segunda. Pero, hoy en día, la estructura de los ingresos de un club de fútbol era distinta a hace algunos años. Ahora, el principal ingreso son los derechos de televisión. Y lo otro sigue teniendo importancia, pero más relativa que antaño", respondió.

Pérez Borrego, quien aclaró que no hay novedades en las negociaciones con Cristo González, confía en que este asunto se cierre pronto para bien o para mal. "Estamos en la recta final para saber si es posible un acuerdo de renovación y ampliación con este futbolista. Tratamos que haya un punto de encuentro, que mejore su situación económica y deportiva, sin cercenar sus posibilidades de futuro. Pero a veces lo que uno ve, la otra parte no. El tiempo se agota y es necesario tomar una decisión", aclaró.

Por último, reveló que la última oferta por Aarón es para tres temporadas y que Lozano firmaría por cinco años, pues ya hay acuerdo con el Olimpia en una cifra cercana a los 1,2 millones de euros.