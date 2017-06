La Intercontinental apunta a finales de septiembre

Aún con los rescoldos de la ardiente e insuperable temporada vivida este curso, en el Iberostar Tenerife ya se comienza a planificar el ejercicio 2017/18. Lo hace con alguna reunión entre su director deportivo Aniano Cabrera y su técnico (a falta de confirmación oficial de que continúe en la Isla) Txus Vidorreta, renovando a una de sus piezas más preciadas (Aaron Doornekamp) y trazando la hoja de ruta de los que deben ser sus primeros pasos allá por el mes de agosto. Un arranque que va a estar condicionado por el inicio de la Liga Endesa pero en el que también entra en juego una parada hasta la fecha desconocida para el conjunto isleño, una competición oficial antes del comienzo liguero fruto de su título en la Basketball Champions League: la Copa Intercontinental contra el Guaros de Lara venezolano, que podría celebrarse a finales de septiembre.

Pese a que el aplazamiento de la Asamblea de la ACB prevista en Madrid para este próximo lunes deja en el aire el calendario de fechas para el curso 2017/18, la intención de la Asociación es disputar la Supercopa de Gran Canaria entre el viernes 22 y el sábado 23 de septiembre, y dar el pistoletazo de salida a la Liga Endesa el siguiente fin de semana (30 de septiembre y 1 de octubre). Ahí, al Iberostar Tenerife se le abre una pequeña puerta para no ver condicionado en exceso su periodo de preparación. Y es que tendría a su disposición (durante la Supercopa la ACB no permite a sus clubes jugar más partidos oficiales) ese domingo (24 de septiembre), día de la semana preferido en la FIBA para fijar este compromiso. De esta forma, si los aurinegros comienzan sus entrenamientos en fechas similares a las del pasado verano (18 de agosto), llegarían a esta Copa Intercontinental con seis semanas de trabajo en sus piernas. En caso de no poder disputar este partido el 24 de septiembre, el cuadro lagunero jugaría contra el Guaros (que tiene previsto realizar una gira previa por España y otros países europeos) el fin de semana del 16 y 17, una premura que sí supondría alterar su planificación y arrancar el trabajo casi a inicios de agosto.