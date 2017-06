Carlos Ruiz advierte de la importancia del partido de este sábado

Carlos Ruiz lamentó ayer no haber podido brindar la clasifi cación para el play off a su afición con una victoria sobre el Nástic. "Fue una pena. Aún así lo conseguimos, y estamos muy contentos por haber logrado algo por lo que hemos peleado tanto. Pero nos queda lo más bonito por vivir", declaró ayer el central del CD Tenerife.

El zaguero granadino llamó la atención sobre la, a su juicio, escasa relevancia que se le está otorgando al duelo del sábado en La Romareda. "No se le da la importancia que tiene realmente a este partido. Buscamos la cuarta plaza porque hay que quedar lo más arriba posible y lo vamos a pelear", indicó. Sin decantarse por un rival determinado en los play off, sí admitió que es conveniente poder acabar cuartos. "El Valladolid se lo juega todo y el Cádiz incluso tiene opciones de quedar tercero. Si podemos quedar cuartos bien, y si no defenderemos la quinta plaza", señaló." Tampoco le quita el sueño pensar si jugarán primero o la vuelta en el Heliodoro. "Si empiezas en casa y sacas un resultado favorable tienes muchas opciones de cara al partido de vuelta, en caso de encajar algún gol se puede complicar más. Nunca se sabe", manifestó.