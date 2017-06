Ángel firma "marcar dos goles y que el Tenerife haga tres"

Ángel Rodríguez ha vuelto a enredarse en un episodio polémico. Si la temporada pasada protagonizó un controvertido acontecimiento, al celebrar uno de los goles que anotó el Zaragoza en su victoria ante el Tenerife, en esta ocasión unas declaraciones suyas de ayer le han vuelto a poner en el punto de mira. El delantero lagunero, que se encuentra a dos goles de igualar al actual Pichichi de la categoría, confesó ayer que firmaba "marcar dos goles y que el Tenerife anote tres" en el choque que enfrentará a aragoneses y canarios este sábado. "Mis compañeros seguro que no pensarán lo mismo porque quieren ganar, pero también firmaría un 5-6, así de sincero lo digo", agregó Ángel al final de una entrevista en Radio El Día.

El máximo artillero del Real Zaragoza, con 21 dianas, había reconocido antes su inclinación por el CD Tenerife, entidad en la que se formó como futbolista. Hasta el punto de comentar que apoyará "a muerte" al cuadro chicharrero para que ascienda a Primera. "De los cuatro que jugarán el play off es el que me gustaría que subiera", manifestó. Ángel recordó que ya había pedido disculpas por la celebración de su gol anotado frente al Tenerife durante el curso anterior y que ya pudo comprobar en su última visita al Heliodoro que el sector de aficionados que aún le recrimina esa acción va siendo menor. Estas declaraciones de Ángel muy pronto se propagaron por internet y recibieron críticas de aficionados zaragocistas, al tiempo que varios medios de la capital maña se hicieron eco de ellas a través de sus ediciones digitales. Al percatarse de lo desafortunadas que habían sido sus manifestaciones y de la repercusión que llegaron a alcanzar, Ángel emitió un comunicado, a través del cual reconocía que no había estado acertado con sus palabras y que lo daría todo el sábado para que el Zaragoza ganara. Pero ese gesto no le sirvió para que a última hora de ayer el club aragonés comunicara que "da por concluidas las negociaciones para la renovación de Ángel".