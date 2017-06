Álex López, a por el ascenso a la ACB

Mientras los máximos estamentos (ACB, Federación Española y Consejo Superior de Deportes) discuten estos días las líneas maestras sobre las que debe discurrir el futuro más inmediato del baloncesto profesional de clubes en España, un tinerfeño, Álex López (26 años), se juega este viernes (20:00 horas) subir a la ACB con su equipo, el San Pablo Inmobiliaria Burgos, que en caso de ganar de nuevo al Quesos Cerrato Palencia (tal y como ya hiciera en los dos duelos anteriores), certificaría su ascenso deportivo a la Liga Endesa. Un premio, que en caso de llegar, significaría para los burgaleses un premio a su regularidad a lo largo de toda la temporada, en la que ya rozaron el ascenso directo al término de la fase regular. "Llevamos todo el año trabajando para ello", dice el alero tinerfeño, para el que "fue una pena el haberse descolgado en las últimas jornadas del primer puesto y en una liga tan igualada, aunque el equipo solo se quedó a dos victorias".

Ahora, ni el San Pablo ni Álex López quieren desaprovechar esta segunda oportunidad que les da el sistema de competición. "Igualmente estábamos preparados mental y físicamente para un posible 'play off' y hemos llegado en buen momento", apunta Álex sobre una racha positiva, la de su equipo, que no conoce la derrota en sus últimos 12 partidos, los cuatro finales de la liga regular y los ocho de las eliminatorias por el ascenso. "Hemos hecho un gran trabajo hasta ahora, pero que no vale de nada. Falta un poco más y tenemos que poner todo de nuestra parte para poder acabar ganando. Estamos motivados y con ganas de que llegue ya el tercer partido", añade el jugador tinerfeño, que atraviesa, seguramente por su mejor momento después de siete años en la LEB Oro. Sus 12,8 puntos (48,3% en triples y 84,8% en libres), 3,9 rebotes, dos asistencias, 1,1 robos y 3,8 faltas recibidas para 15,8 créditos de valoración que acumula en estas rondas por el ascenso lo atestiguan de forma meridiana.

Aún así, Álex López no se fija en sus estadísticas actuales, muy mejoradas respecto a los de la fase regular. "Llevo todo el año trabajando de la misma manera. Hay días que las cosas salen mejor y otros en los que no, esto es deporte y hay que vivir con ello. No pienso en los números, sino en lo que necesita el equipo y lo que me pide el entrenador. No todo son las estadísticas, ni me importan", señala en un discurso cargado de perspectiva e implicación grupal. "Ahora solo hay que pensar en ganar este tercer partido, el resto es secundario", añade. En caso de que él y su equipo prolonguen su reciente estado de gracias, Burgos y Álex López se habrán ganado, al menos deportivamente, el derecho a ser equipo de ACB. "Subir supondría el fruto del trabajo bien hecho. Llevamos nueve meses trabajando muy duro con un grupo genial y creo que nos mereceríamos un final así. Pero queda mucho por hacer y será durísimo", advierte sobre la primera de las balas de las que dispondrá este viernes por la noche en el Pabellón Marta Domínguez de Palencia.