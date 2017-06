El último partido liguero, en Orange y Vodafone TV

El Zaragoza-Tenerife del sábado no fue elegido por Gol para su emisión en abierto ni tampoco por Movistar Plus, que se ha decantado por el decisivo Valladolid-Cádiz que se disputará a la misma hora en Zorrilla. Así pues, la única forma de seguir por televisión el choque de La Romareda será por Vodafone y Orange. Los play off sí que se verán en Movistar Plus.