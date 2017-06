Martí y Serrano admiten que otros clubes se interesaron por ficharles

José Luis Martí y Alfonso Serrano comparecieron ayer junto al presidente, Miguel Concepción, para formalizar su renovación con el club y garantizar su compromiso con el proyecto del representativo. Más allá de que el Tenerife ascienda a Primera o se quede en Segunda, ambos están dispuestos a seguir y dar continuidad a un proyecto que ya está ofreciendo resultados ilusionantes. En el caso del entrenador, su permanencia se prolongará por un año más; el secretario técnico, en cambio, renueva hasta 2019. Según dijeron los propios protagonistas, otros clubes se interesaron por ellos y Serrano incluso llegó a reunirse con otro club. Sin embargo, apostaron seguir en la Isla.

Recompensa. Fue Concepción el primero en tomar la palabra. El jerarca palmero hizo un balance muy satisfactorio del tiempo ya consumido de la temporada actual y verbalizó que los dos principales protagonistas del proyecto deportivo se han ganado su continuidad. De los dos, habló en términos elogiosos y significó que le gustaría que continuasen "muchos años más, pues para un presidente nunca es grato prescindir de los buenos profesionales". De Martí, destacó su pasado como futbolista del Tenerife; y de Serrano, que fue el propio Concepción quien lo trajo para iniciar una primera etapa en el club, hace ahora más de una década.

Aciertos y errores. Seguramente la renovación de Serrano cuente con muchos más discrepantes que la de Martí. En todo caso, Concepción cree que el pucelano aprueba "en el cómputo general" de su trabajo a lo largo de las últimas temporadas. "Le estamos agradecidos al director deportivo por darle los mimbres necesarios al técnico para generar esta ilusión. Me lo traje al club en 2006, ha desempeñado una encomiable labor, con sus aciertos y equivocaciones. No siempre te salen los fichajes como quieres pero en general le estamos agradecidos", dijo el presidente, quien cree que "la plantilla del último ascenso a Primera la confeccionó él".

El momento actual. "El club pasa por una situación estable, y por ello debemos sacar el máximo para intentar ascender", enunció el presidente de la entidad blanquiazul, quien avanzó que están "en conversaciones para fletar un chárter". Ya hay gestiones emprendidas con tres operadores diferentes, aseveró. "Nos gustaría que llenar al menos un avión", dijo, aún sin saber si la primera eliminatoria comenzará en el Heliodoro o a domicilio.

Martí, muy feliz. El siguiente en tomar la palabra fue el entrenador, quien había preferido que el momento adecuado para anunciar su continuidad fuese éste y no otro, "para así no desviar la atención de lo realmente importante". "El club ha apostado por mí en todo momento y yo siempre he mostrado mi agradecimiento", explicó. A renglón seguido, remarcó que siempre le han dado lo que ha pedido, "sin ninguna pega". "Al final todos queremos seguir progresando y era importantísimo confirmar estar en el play off. Ahora, no queda otra que pelear por el sueño que todos queremos conseguir", cerró.

Un tándem. La opinión de Martí ha resultado crucial para que la directiva apostase por la permanencia de Serrano en los despachos blanquiazules. Según apuntó el técnico, estaba ayer "tremendamente contento" por que también siga el secretario técnico que le traje. "Todo lo que he pedido, me lo ha dado. Todas las decisiones han sido por consenso y nunca he tenido ninguna queja y, por la manera de trabajar, por la manera en la que vemos el fútbol, es un placer seguir trabajando al lado suyo", apostilló.

Los plazos. Martí justificó que firma solo por una temporada "porque los entrenadores son profesionales que deben ganarse su continuidad con el trabajo día a día". "Tenemos un examen diario y lo pasamos con los futbolistas en cada entrenamiento. Era mucho mejor así, firmar por un año, y esperamos confirmarlo con resultados", comentó el preparador balear. Serrano, en cambio, firma por dos años. En su caso, explicitó que resultaba "lo más adecuado" que así fuera, si bien puntualizó que el margen ideal para cualquier director deportivo son tres campañas.

El interés de otros. "Al final hay siempre otras alternativas y otros equipso, pero hablé con el club y les dije que si ellos querían que estuviese aquí, estaría", comentó Martí en cuanto a la negociación ya cerrada para su permanencia en el proyecto. También desligó su decisión de la clasificación blanquiazul para los cruces. "El proyecto es el que es, ya sea en Primera o en Segunda. Es un proyecto ambicioso, para seguir creciendo", reiteró. "Y como siempre he dicho, hemos esperado el momento indicado para anunciar esta noticia y así no crear distracciones", aseguró.

La cita de Zaragoza. Los tres protagonistas de la comparecencia de ayer pusieron el acento en la importancia del partido del sábado (La Romareda, 19:30 horas). Así, Concepción anunció que no aceptará síntomas de "relajación" ante un compromiso tan relevante, donde el Tenerife se juega el factor campo en los venideros play off. Martí, eso sí, dejó entrever que podría reservar a los hombres apercibidos de suspensión (Amath, Suso y Camille). "Lo importante es ganar e intentar quedar cuartos, si se puede. Pero tenemos a algunos jugadores al filo de la sanción y decidiremos en las próximas fechas si corremos el riesgo con ellos o no", significó.

La gratitud de Serrano. En cuanto al secretario técnico, sus primeras palabras fueron para sus superiores. "Agradezco al presidente, al consejo y a todo el club la confianza que me han demostrado siempre. Hablamos en su momento, siempre nos entendimos bien y les expliqué lo que quería y cómo sería el proyecto. El acuerdo fue rápido, aunque tuve reuniones con algún otro club", reveló el pucelano, a quien se asoció recientemente con el Atlético Osasuna. Según dijo, se siente "un chicharrero más". "El proyecto y la confianza es lo que pesó más para seguir aquí", resumió.

Sobre Martí. Serrano valoró la naturalidad del entrenador como su principal característica. "Lo mejor de trabajar con él es que es un tío normal... y eso es complicado en el fútbol. Ha sido con el entrenador con el que menos enfrentamientos he tenido y no teníamos ninguna duda de que iba a continuar. Estoy muy contento porque la decisión principal y el fichaje estrella de una dirección deportiva es el entrenador. Con él, estoy seguro de que hemos acertado de pleno", indicó.

Plan A y plan B. "Estamos muy contentos por la excelente temporada que está saliendo. A día de hoy no le damos el valor suficiente a lo que han logrado cuerpo técnico, jugadores y afición, pero es que han estado 20 semanas seguidas en puestos de promoción", destacó Serrano, antes de descubrir que cuentan "con un plan A y un plan B para la próxima temporada". Las decisiones que adopten serán diferentes en función de la categoría en la que milite el representativo.

Amath, un imposible. Durante su alocución ante la prensa, Serrano dio casi por imposible la continuidad de Amath N'diaye, básicamente por la especial situación del Atlético de Madrid, que no puede hacer fichajes por sanción. "Queremos mantener al mayor número de jugadores que sea posible, porque lo que tenemos que hacer es mejorar la plantilla, no devaluarla", respondió.

Shibasaki seguirá. El secretario técnico dio por buena la información que ayer publicó la opinión en relación al futuro del nipón Gaku Shibasaki. En caso de ascenso a Primera División, el nipón prolongaría su estancia en la Isla por dos temporadas. El máximo responsable del proyecto apuntó que el acuerdo "ya está firmado" y agregó que, en caso de no ascender, también se buscará "por todos los medios" la permanencia del atacante asiático.

Cristo González y Aarón. El recién renovado director deportivo confirmó las negociaciones para las renovaciones de dos hombres fundamentales como son el de Añaza y el centrocampista alicantino. "Con Cristo llevamos mucho tiempo en ello y es verdad que ha habido parones, pero estamos abiertos a todo lo que nos puedan plantear siempre que el club salga beneficiado. El que quiera estar en el Tenerife está... y no creo que sea un problema económico", explicó. Sobre Aarón, confirmó que ha rechazado la primera propuesta de renovación que le ha hecho el club. "Pero seguiremos hablando", matizó. "tanto si es en Primera División como si es en Segunda".

Las críticas. Por último, Serrano se refirió a los comentarios negativos que se han vertido sobre su labor en el conjunto insular. "Te hacen más fuerte y te obligan a trabajar más, pero la verdad es que siempre he estado contento aquí", razonó. "Hay que convivir con ello y trabajar más para que los aciertos sean mayores que los errores", resumió el vallisoletano, que trabaja en varios frentes abiertos con vistas al curso que viene. Por ejemplo, la continuidad del Choco Lozano. "Estamos en negociaciones", reseñó, "y esperamos que las negociaciones fructifiquen en los próximos días".