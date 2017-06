El Heliodoro, a por el lleno

Las taquillas del Heliodoro operaron ayer desde primera hora de la mañana y con colas en el momento de abrirse al público. No obstante, la afluencia de aficionados fue decreciendo conforme se acercó la tarde y no se produjeron las aglomeraciones esperadas. Los abonados tendrán de margen hasta 24 horas antes de la disputa del primer partido en casa de la promoción, mientras que los no abonados sí han de darse prisa para garantizarse el mejor asiento posible. En un día, ya agotaron todo el papel para la parte baja de Popular.

La directiva ha fijado "precios no disuasorios", que oscilan entre los 10 y los 25 euros. Las entradas más económicas fueron también las más demandadas desde que abrieron las taquillas. El Tenerife ha aprovechado que su clasificación para la promoción ya es matemática para así avanzar en el proceso de comercialización de las localidades.

El Cádiz, probable rival en la primera ronda, esperará hasta el lunes para despachar las entradas del partido del Carranza. En todo caso, las gestiones emprendidas por el representativo aseguran un sector del estadio gaditano para aficionados isleños, que podrán adquirir sus billetes (con preferencia para abonados y peñistas) al precio único de 12,40 euros.

El conjunto blanquiazul confía en el lleno. Además, las peñas ya se movilizan para preparar distintas iniciativas con motivo del partido que se juegue en el Rodríguez López. Es seguro que habrá un masivo recibimiento a los jugadores a su llegada al estadio capitalino. Pero las previsiones varían en función del orden de los encuentros. Todo será diferente si la vuelta es en casa o a domicilio. De hecho, las opciones de que se llene un segundo avión de aficionados a la Península crecen considerablemente si el segundo envite es el que se juega fuera del Heliodoro.

Hoy, las taquillas reabrirán a las 8:30 horas. El club irá dando a conocer cuáles son las gradas que se quedan sin papel conforme se vayan vendiendo las preciadas entradas para la promoción. En todo caso, las que no retiren los abonados se pondrán a disposición del público en general el último día. El objetivo, el lleno: 22.824 espectadores.

Ayer, Miguel Concepción aseguró que espera que no haya butacas vacías en el partido del play off que se dispute en casa. De hecho, subrayó que ésa es la causa por la cual el club ha decidido que sus abonados tengan que pasar por la taquilla para retirar sus entradas. "El club ha tenido el gesto de que no tengan que pagar; esperamos que acudan y que nos apoyen", reseñó.