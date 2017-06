Al 'play off' por solo 10 euros

El Tenerife quiere un Heliodoro lleno en la promoción que lleva a Primera. Tal y como había prometido, el club blanquiazul ha fijado precios populares (entre 10 y 25 euros) para el partido de la primera eliminatoria que se jugará en el Heliodoro y empezará con la venta de las localidades hoy mismo, para evitar condensar el proceso en tan solo unos pocos días. La clasificación matemática para los play off, obtenida el pasado domingo gracias al tropiezo del Valladolid, permite anticipar la comercialización de las localidades, que comenzará en las taquillas a primera hora de la mañana (desde las 8:30 y hasta las 14:00).

Desde el club, su director general ya había advertido de que no establecerían "precios disuasorios", pues el principal objetivo de la entidad es que el equipo se sintiera arropado y que la afición blanquiazul pudiera ser partícipe de "la gran fiesta" que son los play off. "Y premiaremos a los abonados", dijo también Víctor Pérez Borrego. Así será, puesto que todos ellos tendrán acceso libre al partido de la primera eliminatoria -posiblemente también al de un hipotético segundo cruce- pero habrán de pasar por la taquilla para recoger sus billetes.

El club ha fijado un amplio margen para sus más de 7.000 afiliados, que tendrán reservada su butaca hasta 24 horas antes de la disputa del encuentro, que aún no tiene fecha ni horario confirmados. Así, podrán comercializarse las entradas que no sean retiradas con el propósito de asegurar el lleno. El Tenerife evitará así que ocurra lo del domingo pasado, cuando en el duelo contra el Nástic se colgó el cartel de No hay billetes y aún así hubo varios miles de butacas vacías.

Por otro lado, se intensifican desde las oficinas del Heliodoro las gestiones para habilitar un vuelo chárter que permita un masivo desplazamiento (equipo y afición) para el partido correspondiente a la primera eliminatoria que se disputará la próxima semana en la Península. Es un inconveniente que aún no se sepa ni el cruce comenzará en el Heliodoro o a domicilio. En todo caso, está confirmado que todos los encuentros serán emitidos por Movistar Plus. Además, la Liga ya ha comunicado a los clubes implicados que el envite entre el tercero y el sexto se disputará el miércoles y el sábado. Mientras, cuarto y quinto -previsiblemente Cádiz y Tenerife, falta por ver en qué orden- dilucidarían su particular enfrentamiento entre el jueves y el domingo.

Aunque aún falta una última jornada por disputarse, el representativo ya está en modo play off.