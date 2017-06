Piqué: "Conseguimos que el Real Madrid hiciera una rúa por la Copa del Rey"

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, aseguró que "no se puede comparar aún todo" lo ganado por el conjunto azulgrana en las pasadas temporadas con lo que ha conseguido el Real Madrid en estas últimas campañas.

"Es verdad que ellos con esta temporada que han ganado Liga y Champions han dado un paso adelante muy importante, el año pasado también tuvieron la suerte de ganar la Champions, pero creo que no se puede comparar aún todo lo que hemos ganado durante todos estos años a lo que el Madrid ha ganado en estas dos últimas temporadas", señaló el zaguero azulgrana en una entrevista con 'Minuto #0' de Movistar+.

Piqué comentó que el día que se vea al Barcelona "hacer una rúa por ganar una Copa del Rey" se podrá "decir que el Madrid tiene un ciclo importante". "Porque nosotros conseguimos que el Madrid hiciera una rúa por ganar una Copa del Rey", apuntó.

El barcelonista opinó que la rivalidad "en líneas generales" "es sana" entre los jugadores y los clubes y que no cree que "se hayan superado los límites en ningún sentido".

Piqué admitió que en su participación en las redes sociales es como es él. "En la vida real soy impulsivo y en las redes sociales también lo soy", indicó el barcelonista quien precisó que siempre ha intervenido "desde el respeto intentando que dentro de la rivalidad que pueda haber con el Real Madrid no dirigir ninguna mala palabra" ni proferir "ninguna falta de respeto hacia el rival".

"Quizá no soy todo lo objetivo que tendría que ser porque defiendo la camiseta que amo desde bien pequeño. De todo lo que he dicho en redes sociales no me arrepiento de nada", comentó.

Entiende que su relación pública con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, "es un show en que la gente consume mucho, ya no es solo en el terreno de juego si no también fuera". "Sergio y yo sabemos la relación que tenemos, una relación que es de mucho respeto, muy cordial y hasta cuando nos juntamos aquí durante un mes por competiciones como la Eurocopa y el Mundial nos acercamos más. Somos dos jugadores que llevamos aquí bastante tiempo y de los que tenemos mejor trato entre nosotros", dijo.

"Luego cada uno defiende lo suyo. Somos personas que además lo hacemos con mucha vehemencia y eso hace que pueda haber choques pero siempre desde el respeto y en ningún caso creo que ha habido ninguna mala palabra entre Sergio y yo", aseguró.

En cuanto al nuevo entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, Piqué manifestó que "su carrera demuestra que en todos los equipos en los que ha estado ha hecho las cosas bien. Ha estado en la casa como jugador. Cumple todos los requisitos para entrenar la plantilla del FC Barcelona".

"Confia en los de casa", continuó, "viene de un club como el Athletic, que obviamente la base es de Lezama. El Barça es lo mismo y creo que puede aportar muchísimo".

Piqué sabe que "por encima de todo vale ganar" porque "cuando ganas eres el mejor y cuando no ganas no lo eres independientemente de que hagas buen fútbol o no lo hagas, y sobre todo con la rivalidad que hay con el Real Madrid. Cuando unos ganan significa que los otros son los que pierden y al revés. Es tan grande esta rivalidad que no puedes hacer una buena temporada si tu rival ha ganado y tu no lo has hecho", añadió.