El ascendido Lorca prescinde de David Vidal

El Lorca anunció ayer que David Vidal no será su entrenador la próxima temporada. El técnico se enteró en una entrevista con Onda Regional Murcia, donde manifestó que el presidente le había dado "su palabra" de que le renovarían en caso de ascender. "Me dio la mano, mano de caballeros, y me dijo que iba a seguir", apuntó.