Álvaro Cervera: "Algún día se reconocerá lo que hemos hecho"

El Cádiz de Álvaro Cervera se perfila como rival del CD Tenerife en la primera eliminatoria por el ascenso. Salvo en dos supuestos, el resto de combinaciones producen un cruce entre amarillos y blanquiazules, que tendría lugar la próxima semana. Este enfrentamiento está cargado de morbo, por cuanto supondría el reencuentro del representativo con Álvaro Cervera, artífice del último ascenso de la entidad y del consiguiente retorno isleño al balompié profesional.

En Cádiz están encantados con el técnico, que salió del Tenerife por la puerta de atrás y en unas circunstancias muy desagradables, según él mismo admite. En todo caso, ahora está centrado en "algo muy bonito". Lo próximo para su equipo será asegurar la cuarta plaza frente al Valladolid (sábado, 19:00 horas) y lo siguiente, pugnar por el cambio de categoría, previsiblemente con el Tenerife.

Admite Cervera que los suyos han cambiado mucho desde que amarraron matemáticamente la permanencia. Desde entonces, sus resultados no han sido tan solventes. "No somos un equipo tan alegre como antes. Desde que logramos la salvación, nos puede la responsabilidad. Se nos nota lo atenazados que estamos, pero este equipo nunca ha defraudado a nadie", recuerda.

"Siempre hemos conseguido los objetivos que nos hemos propuesto. Y hay que creer en este equipo, al que yo felicito", enuncia el extinerfeñista, que ya prepara a su plantel para la promoción. De hecho, es muy probable que este sábado dé descanso a Cruz, que está apercibido de suspensión, y haga otras rotaciones en el duelo contra el Valladolid. Su gran final, la del domingo pasado ante el Elche, la superaron con nota. "Ganamos a un rival que se estaba jugando el descenso. Nos costó, pero nos adelantamos a balón parado, una faceta del juego que últimamente nos está dando mucho", dice el entrenador.

A su juicio, lo que está logrando su Cádiz es histórico. "Seguramente esto se valorará con el tiempo. Ahora nos vamos a enfrascar en esa promoción tan bonita que vamos a jugar pero con el tiempo se dirá que este equipo, con unos pocos retoques y recién llegado de la Segunda División B, fue capaz de luchar por un ascenso desde la gallardía y el orden", resaltó. "La temporada es sensacional y no creo que yo en el futuro pueda repetir algo así. No digo que no pueda incluso ascender, pero me refiero a que será difícil que repita algo así", completó.

En las filas gaditanas también figura otro ex del Tenerife como Roberto Perera, a quien Álvaro se llevó como ayudante. Eso sí, en ninguno de sus dos anteriores enfrentamientos con los blanquiazules han podido ganar. En el Heliodoro arrancaron un empate in extremis, mientras que en el Carranza decidió un tanto de Amath para la victoria blanquiazul.