Dos medallas para Rubén Rodríguez en el Campeonato TCA de Málaga

El tinerfeño Rubén Rodríguez obtuvo dos medallas, una de plata y una de bronce, en el sexto Campeonato de España TCA 2017 de Bomberos y Policías celebrado en Málaga.El integrante de la Policía Local de La Laguna, pese a que el pasado invierno sufrió una lesión de hombro, ocupó la segunda posición en la pista de obstáculos, lo que le valió para ganar la medalla de plata por equipos de dos participantes, además de la de bronce en la de cuatro. Rodríguez cuenta con el apoyo de la Policía Local de La Laguna, FuenteAlta, Qué Sabrosón y Láminas Bat.

"Pensé que este año no iba a poder competir y me he dado cuenta que querer es poder. Una buena rehabilitación y un buen entrenamiento progresivo me han valido para llevar dos medallas a la Isla", comentó el tinerfeño. El Campeonato TCA ( Toughest Competitor Alive o Competidor más Duro Vivo) contempla las pruebas de 5000 metros cross country, lanzamiento de peso, 100 metros lisos, 100 metros libres de natación, trepa de cuerda 6 metros, press de banca, dominadas y carrera de obstáculos.