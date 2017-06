Jouini y Edu Oriol fueron los últimos descartes de Martí

Aunque no jugó, el nombre de Omar Perdomo volvió a aparecer ayer en una convocatoria. El grancanario se favoreció de las rotaciones implementadas por José Luis Martí, quien apostó esta vez por Omar en detrimento de Jouini. El que apenas cuenta para el cuadro técnico es el lateral derecho Edu Oriol, cuyo grado de protagonismo ha decrecido hasta cero. El catalán llegó a ser titular en Mallorca, pero desde entonces no ha vuelto a las alineaciones ni una sola vez.

Los otros dos descartes eran forzosos en esta ocasión. Samuel Camille estaba sancionado por haber sido expulsado en Alcorcón. Además, es muy probable que se pierda el próximo partido contra el Zaragoza porque vuelve a estar al filo de la suspensión. Si jugase y viese una amarilla, faltaría al primer compromiso de la promoción. En cuanto a Rachid, faltó por lesión. Es seguro que tampoco podrá viajar para el duelo de La Romareda.