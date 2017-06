Granadilla prepara la Fiesta del Fútbol en Positivo

El campo de fútbol de La Palmera en Granadilla acogerá el próximo domingo (11:00 horas) la Fiesta del Fútbol en Positivo, una iniciativa cuyo principal objetivo es homenajear a los equipos ganadores de la tercera edición de los Premios Balón de Oro Publiservic - Limpiezas Apeles, 70 en total, y que nace con el propósito de consolidarse en el calendario de eventos del final de temporada futbolístico en Tenerife.

Organizado por la Federación Tinerfeña de Fútbol a través del Proyecto Buen Rollito y el Cabildo de Tenerife con el esencial apoyo de los patrocinadores del concurso: Limpiezas Apeles y Publiservic, serán galardonados 70 equipos de la Isla, los mejor puntuados en cada grupo de la liga en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil.

Los Premios Balón de Oro evalúan el cumplimiento del fair-play, los valores ético-educativos y especialmente el comportamiento de los espectadores a través de un cuestionario que rellenan el árbitro y los entrenadores durante la liga. Los premiados en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín obtendrán, como en las dos primeras ediciones, 10 balones dorados con los que jugarán la próxima temporada sus partidos, mientras que en categoría infantil los equipos mejor puntuados se llevarán una insignia que colocarán en sus equipaciones oficiales.

Ganadores categoría infantil. El primer clasificado del grupo primero de Preferente fue la UD Vistabella con una media de 9,55; la EMF Candelaria A en el segundo (9,25); el Sporting Tenerife A en el tercero (8,59); la EMF Matanza A en el cuarto (8,32); y la UD Ibarra B en el quinto (8,86). En Primera, el ganador de los balones de oro por el grupo uno ha sido el Draguillo Lazarte (10 puntos); el Apeles Coromoto B en el segundo grupo (9,45); el Guancha Fortuna en el tercero (8,61); y la UD Las Zocas B en el cuarto (8,86).

El CB Nuryana ha quedado líder del grupo segundo con 9,34 puntos; la EMF Arafo en el segundo con 9,19; el CD Gara en el tercero con 8,01; la EMF Santiago del Teide B en el cuarto con 9,45; y la EMF Arico en el quinto con 9,37.

Ganadores categoría alevín. En el grupo primero de Preferente la EMF Candelaria B fue el club con mejor nota media (9,84 puntos); el Vistalmon A en el segundo (9,81); el CD Tenerife A en el tercero (9,48); el CB Nuryana A en el cuarto (9,74); el Guancha Fort. A en el quinto (8,03); la UD Icodense B en el sexto (8,00); la UD Ibarra A en el séptimo (9,34) y el Marino Américas A en el octavo (9,73).

En Primera, la UD Geneto ha sido vencedora en el grupo primero (9,70); el CD Llamoro B en el segundo (9,36); el CD Colegio Alemán en el tercero (9,68); la EMF Arafo en el cuarto (9,67); el CD Juventud Silense B en el quinto (8,46); la EMF Matanza B en el sexto (8,70); la UD Las Zocas A en el séptimo (9,27); y el CD Aldea Blanca en el octavo (9,52).

El equipo con mejor puntuación en Segunda categoría fue la AD Añanza (9,79); el CB Nuryana B en el segundo (9,72); el Draguillo Lazarte en el tercero (9,95); la UD Perú en el cuarto (10); el San Luis Siulnas en el quinto (8,67); la EMF Charco del Pino B en el sexto (9,57); y la EMF Arico B en el séptimo (9,26).

Ganadores categoría benjamín. La EMF Arafo fue el que más puntos de medio sumó en la liga del grupo primero (9,90); el CD Sobradillo A en el segundo (9,01); la AD Cardonal Laguna A en el tercero (9,67); el Atlético Barranco Hondo en el cuarto (9,93); el Florida CF A en el quinto (8,65); la EMF Adeje F en el sexto (9,16) y el Chenet A en el séptimo (9,53).

En Primera los balones de oro serán para la EMF Fasnia del grupo primero (9,68 puntos); la EMF At. Unión Güímar B del segundo (9,37); el Colegio Alemán A del tercero (9,94); el CD Gara del cuarto (8,77); el CD Juventud Silense A del quinto (8,70); el Santiago del Teide A del sexto (9,72) y el Nomads CF Soccer del séptimo (9,58).

Por último, en segunda el líder del grupo primero ha sido el Esférico FC B (9,55); el CD Torreón B en el segundo (9,80); el Sporting Tenerife B en el tercero (9,70); el CD Juventud Silense en el cuarto (9,04); y la EMF San Isidro D en el quinto (9,65).

Ganadores categoría prebenjamín. En categoría Preferente los mejor clasificados han sido la EMF Candelaria D en el grupo primero con una media de 9,87 puntos; el Sporting Tenerife A en el segundo (9,75); el Santa María Alisios A en el tercero (9,79); la UD Realejos en el cuarto (8,50), la EMF Adeje C en el quinto (9.66) y el CD San Lorenzo A en el sexto (9,71).

En Primera, el Apeles Coromoto B es el equipo con mejor puntuación en el grupo primero (9,83); el Padre Anchieta B en el segundo (9,88); el CD Buenavista en el tercero (8,72); y la UD Ibarra C en el cuarto (9,51). En Segunda, el líder de la clasificación del primer grupo fue la EMF At. Güímar C (9,81 puntos); la EMF At. Güímar B en el segundo (9,83); el CD Juventud Silense en el tercero (9,14); y el Guía de Isora D en el cuarto (9,60).