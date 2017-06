Fernando Verdasco y Carla Suárez se meten en octavos de final

El español Fernando Verdasco logró ayer el pase a octavos de final de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, tras derrotar al uruguayo Pablo Cuevas (6-2, 6-1, 6-3), mientras que Feliciano López se ha despedido al caer ante el croata Marin Cilic (6-1, 6-3, 6-3). Verdasco, número 37 del mundo, lidió con un Cuevas que ofreció batalla sobre todo en la primera manga, pero que luego fue decayendo. Así, ambos se intercambiaron breaks en el primer parcial, que el madrileño se acabó adjudicando con cuatro roturas -por tres de su rival-. A partir de entonces, el español no volvió a ceder su servicio. Así, a Verdasco le bastaron dos roturas en el segundo set y otras dos en el tercero para dar por terminado el encuentro después de sólo una hora y 35 minutos. Ahora, el madrileño ya espera rival del duelo entre el japonés Kei Nishikori, número 9 del ranking ATP, y el surcoreano Hyeon Chung, que debía haberse jugado ayer pero que se suspendió (como el resto de la jornada vespertina) a causa de la lluvia.

Por contra, Feliciano López sucumbió en tercera ronda ante el croata Marin Cilic (6-1, 6-3, 6-3). A pesar de que comenzó rompiendo en el primer juego, el toledano (número 36 mundial) cedió el resto de sus servicios para perder la primera manga. Tres nuevos quiebres le encaminaron a la derrota en el segundo set, y un solitario break del balcánico en el tercero confirmó su despedida del torneo parisino después de una hora y 49 minutos.

Mientras, Carla Suárez jugará por cuarta vez en su carrera los octavos de final de Roland Garros, tras derrotar con solidez a la rusa Elena Vesnina por 6-4 y 6-4 en una hora y 43 minutos. La grancanaria hizo un buen partido ante una tenista de mejor ránking, para volver a una fase donde el año pasado fue derrotada por la kazaja Yulia Putintseva. Solo en el último tramo Suárez inquietó, cuando con 5-4 en el segundo set, con servicio para ganar, pidió asistencia médica. La española dispuso de una primera bola de partido antes de conceder otra de rotura, que finalmente salvó, para acabar cerrando en la segunda oportunidad. Ahora le espera Simona Halep, tercera favorita.

En el resto de la jornada de ayer, el británico Andy Murray superó (7-6(8), 7-5, 6-0) al argentino Juan Martín del Potro. El número uno del mundo cuajó una gran actuación en la que llevó siempre la delantera, mientras que el argentino no estuvo a la altura, y no pudo recrear la magia que ambos tenistas produjeron el año pasado en el partido por la medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro. El escocés había ganado en seis ocasiones antes de esta al argentino, que, no obstante, había logrado la victoria en el último partido que tuvo a ambos como protagonistas.

Por su parte, Stan Wawrinka también superó su partido de tercera ronda ante Fabio Fognini. El italiano solo aguantó el vendaval suizo en el primer set, llegando a forzar el tie break. Ahí, Wawrinka se mostró sólido y, con dos minibreaks, se quedó con el primer set. El esfuerzo sin recompensa hirió de muerte a Fognini, que se dejó ir en el segundo set, que su rival se adjudicó por un contundente 6-0. En el tercero, un Fognini desanimado no aprovechó los errores de Wawrinka, que ya pensaba en la siguiente ronda, y terminó cayendo por un 6-2.