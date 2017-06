Las mejores finales de la historia de la Champions

La historia de la Copa de Europa está repleta de momentos apasionantes, pero el dramatismo de las finales destaca por encima de otros episodios. Desde que en la temporada 1992/1993 se instauró el actual sistema de competición, bautizado como Champions League, el torneo ha vivido finales históricas por diferentes circunstancias. Sigue en directo la final de Champions League Juventus-Real Madrid (sábado, 20.45 horas).

Real Madrid-Atlético (2014)



Una de las finales más dramáticas de la historia de la competición. El Atlético se adelantó en la primera parte con un gol de Godín. Con el 1-0 se llegó al final del tiempo reglamentario. Pero cuando los rojiblancos ya acariciaban su primera Copa de Europa, un tanto de Sergio Ramos mandó el partido a la prórroga en el minuto 93. Fue un golpe definitivo. En el tiempo suplementario, los blancos, mejores físicamente, pasaron por encima de los de Simeone (4-1).



Barcelona- Manchester United (2009)



El Barcelona de Guardiola abrió un grandioso capítulo en la historia del club y en la del fútbol con una temporada sensacional en la que ganó Liga, Copa y Champions League, y posteriormente la Supercopa de Europa, la de España y el Mundial de Clubes para completar el 'sextete'. En la final de la Champions, los azulgranas se impusieron con autoridad al Manchester United. Un gol de Eto'o y otro de Messi de cabeza decidieron la final (2-0).



Liverpool-Milan (2005)



Quizás la final más sorprendente de la historia de la Champions League es la que disputaron en 2005 el Liverpool y el Milan y que se llevó el equipo inglés, entrenado entonces por Rafa Benítez. El conjunto italiano comenzó mandando y se fue al descanso venciendo por un claro 3-0, por, inexplicablemente, el Liverpool igualó el partido en la segunda mitad. Hubo prórroga y, en los penaltis los 'reds' completaron una hazaña para el recuerdo.



Real Madrid-Bayer Leverkusen (2002)



La novena Copa de Europa del Real Madrid no será recordada por el nivel del fútbol de los finalistas, el Real Madrid y el Bayer Leverkusen, pero sí por el gol de Zinedine Zidane que decidió el título. Al partido no le faltó emoción. Raúl adelantó a los blancos y Lucio puso el empate, pero faltaba la obra maestra del francés, que con una volea sensacional dejó uno de los mejores tantos en la historia de la competición (2-1). Las paradas de Casillas en los minutos finales le encumbraron entre las leyendas del Madrid.

Bayern Múnich-Valencia (2001)



El Valencia logró en 2001 la hazaña de meterse en su segunda final de la Champions League consecutiva, tras perder en el Stade de France contra el Real Madrid un año antes. Esta vez, el rival era el Bayern de Múnich, otro grande de Europa. Mendieta hizo soñar al equipo español desde el minuto 3, pero Effenberg empató el partido en el 50, ambos de penalti. El duelo se fue a la prórroga (1-1) y a la tanda de penaltis, que le fueron esquivos al Valencia.

Bayern Múnich-Manchester United (1999)



La crueldad es inherente al deporte de alta competición. Lo sabe bien el Bayern de Múnich, que en 1999 sufrió una de las derrotas más dolorosas de la competición en un final de infarto. El equipo bávaro mandaba en el marcador ante el Manchester United por 1-0 desde el minuto 5 en el Camp Nou. Con ese resultado y el título en el bolsillo, llegó el minuto 90. Pero Sheringham marcó en el 91 y empató el partido. Y cuando el duelo parecía abocado a la prórroga, Solskjaer dinamitaba la final en el 93 con un segundo tanto que hundió a los alemanes. El árbitro, Pierluigi Collina, tuvo que esforzarse para que los jugadores del Bayern se levantasen del campo y pusiesen el balón en juego. Un trámite con el United ya campeón (2-1).

Milan-Barcelona (1994)



En plena racha de victorias en la Liga y sólo dos años de conseguir su primera Copa de Europa –la última con el antiguo formato–, el Barcelona volvía a una final de la máxima competición europea, en la que se cruzaba con el Milan. El aire era de transición. Parecía que el centro de poder del fútbol se desplazaba de Italia a España. Sin embargo, el equipo de Fabio Capello arrolló a los de Johan Cruyff con una contundente victoria: 4-0.

Inter-Bayern (2010)



La segunda Champions League de José Mourinho tras la conquistada con el Oporto en 2004 llegó en el Santiago Bernabéu. El Inter no era favorito ante el Bayern de Van Gaal, pero dos goles del argentino Diego Milito sirvieron para que los italianos conquistasen un título que no se llevaban desde 1965. Como curiosidad, el Inter jugó sin italianos en su once inicial, con mayoría de jugadores argentinos y brasileños.

Ajax-Milan (1995)



El Milan quería repetir el título logrado un año antes ante el Barcelona, pero se encontró con el impetuoso bloque de Louis Van Gaal, un grupo repleto de talento joven y que empezaba a despuntar antes de emigrar a otros países (Kluivert, Van der Sar, Davids, Overmars y Litmanen, entre otros). Un gol de Kluivert en el minuto 85 devolvió la gloria al equipo holandés, que no ganaba el título desde 1973.