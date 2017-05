Kirksay, lección de veteranía

Tariq Kirksay saca los galones. El estadounidense con pasaporte francés del Iberostar Tenerife restó ayer importancia al hecho de que prácticamente casi toda la temporada se resuelva en un play off al mejor de tres. El alero aurinegro ofreció las claves de los próximos duelos ante el Unicaja de Málaga, en los que cree que su equipo debe "dar el máximo" y mantener la misma mentalidad que hasta ahora para conseguir pasar a la siente ronda.



Kirksay considera que algunos podrían pensar que en una ronda de play off es necesario que el equipo ofrezca algo más de lo que ha aportado hasta el momento. Sin embargo, por su experiencia cree que eso no es lo que en estos momentos necesita su equipo.



"Se podría pensar que en un play off hay que cambiar la mentalidad", explicó, "porque no hay un mañana. Es como cuando un equipo que se juega el pase a una competición europea o no bajar a Segunda División. Es un poco raro porque se trata de hacer un último esfuerzo. Pero la realidad es que eso no es así, al menos en nuestro caso, porque lo cierto es que esa es la mentalidad que nosotros tenemos todos los días. No es que ahora tengamos que hacer más. No puedes hacer más si te esfuerzas todos los días al máximo. Tenemos que jugar con lo máximo que tenemos siendo conscientes de que tampoco podemos cambiar demasiadas cosas. Podemos hacer ajustes para cosas tácticas, pero no hay cambios en nuestra mentalidad y en nuestra preparación física. No hay más motivación. La motivación es dar el máximo y ver qué pasa. Porque esto es baloncesto. Y unos días entra la canasta y otros no".



El jugador del Iberostar tampoco quiere oír hablar de presión, ni para ellos ni para su rival del próximo domingo. "¿Presión? ¿Qué es presión?", se preguntó. "Esto es baloncesto. Tu juegas y si salen bien las cosas sale bien el partido; si no salen bien las cosas no sale bien el partido. Presión es algo de la gente de fuera. Presión es solo una palabra que no cabe aquí. Tu sales a la cancha, concentrado, y haces lo máximo que puedes", sentenció.



En la misma línea se expresó a la hora de referirse al favoritismo de uno u otro equipo. "Favorito es igual que presión. Es otra palabra que siempre aparece cuando se juega un partido importante como en la Final Four. Aquí no hay favoritos, ni tampoco hay presión para ningún equipo. Los dos somos equipos de alto nivel y nosotros esperamos poder mostrar el mismo nivel de juego que hemos mantenido durante toda la fase regular", concluyó. Palabra de veterano.