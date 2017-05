Vidorreta, mejor técnico del año

Premio merecido al mejor exponente de lo que es un equipo. Txus Vidorreta fue designado ayer por la AEEB (Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto) como el Mejor Entrenador de la liga regular de la Liga Endesa 16/17, un galardón que reconoce su trabajo al frente del Iberostar Tenerife, al que ha llevado a cotas históricas, tratando de tú a tú a los gallitos de la competición. Sus 22 victorias en 32 partidos, la condición de líder que ostentó su equipo durante ocho jornadas (para un quinto puesto final y un triunfo del segundo), la mejor defensa de la liga, y ser segundo en asistencias son varios de los avales que han permitido al bilbaíno de 50 años llevarse el gato al agua en un proceso de elección que no solo ha tenido en cuenta los resultados de los equipos, sino también las votaciones de otros técnicos y miembros del Comité de la Asociación.



"Es un motivo de satisfacción; uno más dentro de una temporada espectacular que estamos viviendo con el Iberostar Tenerife", valora Vidorreta. "Habíamos tenido premios colectivos, como la clasificación para la Copa y el play off, y el título de la BCL; ahora me toca este reconocimiento que me llena de orgullo. Es un reconocimiento de la propia AEEB y en el que este año, por primera vez, hemos votado los entrenadores de la Liga Endesa".



Vidorreta acumula 414 partidos en la Liga Endesa en cuatro equipos diferentes: Bilbao Basket, Lucentum Alicante, Estudiantes e Iberostar Tenerife. Su debut en la máxima categoría se produjo el 3 de octubre de 2004. "Es un premio que me llega después de muchas temporadas en ACB y que quiero compartir evidentemente con todo mi equipo técnico, con todo el club y la afición, porque de la mano es como hemos conseguido estos grandísimos resultados; y no podía ser menos, con mis jugadores, porque ellos son los que anotan los puntos y sin ellos no es posible obtener galardones como este", añade finalmente el técnico del conjunto lagunero.