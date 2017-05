Apuesta por la continuidad

Miguel Concepción ya no disimula que el propósito del Tenerife para la próxima temporada es renovar a José Luis Martí y también a Alfonso Serrano, un profesional mucho más discutido que el entrenador, cuya continuidad nadie discute. El jerarca blanquiazul ya había sugerido públicamente en su última comparecencia que contaba con los dos. Y ayer, insistió en la misma idea. "Por parte nuestra, siempre ha habido predisposición para la renovación de ambos cargos. Es una intención mía, también del director general y del consejo de administración", comentó.



Al preguntársele por qué han dejado este asunto para más adelante, con la incertidumbre e inquietud que tal decisión supone, el empresario palmero aseguró que "ahora lo más importante" es la parcela deportiva y alcanzar cuanto antes los play off. "Con ellos [el entrenador y el secretario técnico] hemos compartido la visión de que ahora debemos estar centrados en la trayectoria del equipo. Pero cuando las dos partes tienen predisposición, pienso que no va a haber problema", agregó.



De paso, Concepción puntualizó que "de momento, no está cerrada" ni una renovación ni la otra. "Siempre hay contactos; lo que no se ha culminado es la formalización de los contratos. Pero el equipo, esté donde esté, va a tener entrenador para la próxima temporada", apuntó. Antes, se mostró satisfecho de haber cumplido con los propósitos planteados para el curso vigente.



"Nosotros habíamos prometido a principios de temporada que pelearíamos por los puestos altos de la tabla. Es algo que se está consiguiendo y tenemos muy viva la llama de la ilusión", fue otro de sus mensajes. "En primer lugar nos gustaría clasificarnos para los play off y, a continuación, hacerlo en la mejor posición posible. El estado anímico es muy bueno y, después de tantas jornadas en puestos de privilegio, no podemos dejar escapar esta oportunidad ahora", dijo también.



Con ilusión



"Toda la afición, todos los jugadores, los técnicos y los dirigentes estamos muy ilusionados. La afluencia de espectadores al Heliodoro va a más para apoyar al equipo, y por supuesto que nuestros simpatizantes son los primeros en estar confiados", respondió Concepción ante el reto del ascenso. "Se puede conseguir, y en eso estamos", insistió. En todo caso, avisó de que "si no se consigue subir a Primera División, se afrontará la próxima temporada con la misma ilusión y ambición".