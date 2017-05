Alonso: "Voy a intentar ganar las 500 Millas"

El piloto español Fernando Alonso destacó la importancia de los primeros entrenamientos con "tráfico" y se mostró "contento" por tener la oportunidad de competir en las 500 Millas de Indianápolis, la "mayor carrera del mundo" que va a "intentar ganar" la próxima semana, donde confía en llegar "listo".

"Esta es quizá la mayor carrera del mundo. Tener la oportunidad de estar en este evento, cualquier piloto debería tener la ocasión de sentirlo. Tengo la ocasión este año con McLaren Honda y voy a intentar ganar", afirmó en la rueda de prensa previa al tercer día en el óvalo de Indiana, junto con los cinco pilotos de McLaren Honda Andretti.

Alonso explicó su adaptación y reconoció que esperaba más acción, consciente de que el fin de semana, con la calificación, y ya el día 28 con la carrera todo ganará en emoción. "Ha sido una gran experiencia hasta ahora, aunque también unos días muy ajetreados desde Barcelona aquí. Hoy es la primera noche que duermo bien sin el jet lag. Cada vez me siento mejor físicamente y también con el coche, ayer con mi primera experiencia en tráfico. Son días para aprender, hay mucho por delante", indicó.

"Estaba esperando más en la pista para ser honesto, pero pensaré diferente la semana que viene. La mayor sorpresa es ver a la gente en los boxes y el 'pitlane'. Estamos muy ocupados aunque sean dos semanas. En la F1 es todo en cuatro días, aun así es un calendario apretado. Estoy contento. Después del test era muy diferente conducir el coche. No estoy listo pero lo estaré para la calificación y la carrera", añadió.

Alonso insistió en la importancia de su segundo entreno el martes, gracias al tráfico que encontró en camino. "Vas siempre a la misma velocidad pero ayer fue un gran aprendizaje. Cuando vas en grupo en el circuito es distinto, no es carrera, ves cuánto puedes estar de cerca de otros coches, pero el día de la carrera va a ser muy distinto. Estaba a gusto ayer gracias al tráfico en la pista. Estuve más cómodo y aún queda mucho por venir. Las vueltas de aprendizaje de ayer con tráfico fueron muy importantes", afirmó.

"Cada vuelta me siento mejor en el coche. Somos seis pilotos en el equipo con muchas experiencia y sigo aprendiendo mucho de ellos. No fue muy difícil adaptarme las fuerzas 'g', tenemos más probablemente en la F1. Los coches son distintos. Si desarrollas toda tu carrera en la F1 no es natural ahora la manera de conducir siempre a la izquierda. Tuve una gran preparación en el simulador y mucha información del equipo", finalizó.