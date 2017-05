Tayron confirma su mejoría

La titularidad de Tayron del Pino fue una de las grandes novedades en la composición del once de Martí para la cita de Huesca. La presencia entre los elegidos del futbolista grancanario confirma que ya está completamente restablecido de su lesión y apto para sumar al plantel en este tramo decisivo de la competición. El propio jugador isleño había verbalizado la semana pasada que ya se veía "para 90 minutos" y el cuadro técnico le dio la alternativa en El Alcoraz, un campo que le trae buenos recuerdos.



"Fue un partido muy especial para mí, pues significó reencontrarme con los compañeros, la afición y un club que siempre me trató bien. Estoy feliz de haber regresado allí donde tanto progresé y crecí", cuenta el atacante, que confirma su propia mejoría y su plena disponibilidad para los encuentros finales.



"Tuve una lesión que me tuvo seis semanas parado. Ahora, poco a poco me voy encontrando mejor. Estoy cogiendo el estado de forma adecuado para los partidos importantes que quedan, que van a ser todo finales: los cuatro que faltan para acabar la liga regular y luego los play off, si logramos clasificarnos", anota Tayron, que llega a este último segmento del torneo con menos kilómetros en las piernas que la mayoría de sus compañeros. "Me veo bien", confirma.



Respecto al duelo de El Alcoraz, asegura que "fue un partido duro". "Sabíamos de la fiereza del Huesca, un equipo que aprieta mucho en su casa. Nos pusimos con un 0-2 y debimos haber aprovechado para sentenciar. Tuvimos alguna oportunidad clara, entre ellas la mía, pero no pudo ser. Y nos fuimos fastiadiados porque no supimos aprovechar la renta de dos goles", sentencia.



"Es una pena el resultado que se dio", repite Tayron, que se encontró con una excelente asistencia de Lozano para anotar. Pero no lo hizo. "Con lo difícil que es ponerte por delante en Huesca, nosotros lo conseguimos. Lo que no esperábamos es que en la segunda mitad, con dos arriba y un fútbol más directo, consiguieran empatarnos. Es un marcador que nos sabe mal, pero éste es un equipo competitivo y vamos a levantar cabeza, seguro. Ya lo hicimos después de varapalos anteriores", consigna Del Pino, que espera certificar cuanto antes la presencia blanquiazul en los play off.



El canario, quien no descarta al Huesca como posible rival, opina que "ellos están haciendo una campaña muy meritoria y van en una trayectoria positiva". "Pero me centro en nosotros y confío en que nos metamos, porque todavía no no hay nada seguro", matiza.