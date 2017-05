Puesta a punto con un festín

La mejor forma para llegar en plenitud de condiciones al play off. Así se despidió ayer de la fase regular el Iberostar Tenerife, que sumó su vigesimosegunda victoria sobre 32 posibles, esta vez a costa de un Manresa que solo pudo aguantar a los aurinegros poco menos de un cuarto. Fue el tiempo en el que los de Txus Vidorreta terminaron de dar con sus habituales prestaciones defensivas, esas que dejaron a los catalanes en solo 35 puntos en los últimos 33 minutos de partido. Equilibrio absoluto toda vez que los laguneros ya habían mostrado desde el salto inicial su mejor cara en la parcela ofensiva, siendo demoledores desde el perímetro (13 triples contando solo el primer y tercer cuartos), y tremendamente generosos a la hora de buscar a algún compañero, un altruismo que derivó en 26 asistencias por parte de los tinerfeños. Al cuadro catalán, sin nada en juego y sin apenas fondo de armario, no le quedó más remedio que claudicar ante una tormenta, casi perfecta, de los canaristas, que además pudieron dosificar a sus hombres importantes. Es, a excepción de la baja de Abromaitis, el escenario perfecto para afrontar el play off con el propósito de hacer, aún mas grandiosa, una temporada que ya es histórica.



Quizá por la entidad de un rival ya descendido, o tal vez por tener ya la cabeza en el play off del próximo fin de semana, la intensidad atrás del cuadro lagunero dejó mucho que desear en los minutos iniciales, situación que aprovechó el Manresa para anotar en situaciones de cierta sencillez. Pero si en labores defensivas el cuadro tinerfeño no fue nada reconocible, en el otro lado de la pista sí exprimió al máximo sus señas de identidad, circulando muy bien el balón y encontrando jugadores liberados para lanzar desde el 6,75. Así, los 12 primeros puntos aurinegros llegaron de esta forma, aunque la falta de equilibrio le impedía todavía comandar el marcador (12-14).



Pero entre que los isleños se decidieron a apretar un poco más en defensa, que su fondo de armario era mucho más profundo y de calidad que el de los catalanes, la lógica comenzó a imponerse. Cambio de tornas gracias a que el Iberostar mantuvo su ritmo de martillo pilón desde el perímetro, con siete triples (7 de 12 intentos) en el primer cuarto, con un Bassas especialmente acertado y que añadió a su 2/2 otros tres libres del tirón. O lo que es lo mismo, el cuadro de Txus Vidorreta había producido 24 de sus 26 puntos iniciales gracias a su efectividad desde el arco (26-17).



Distancia de seguridad que trató de romper Costa con dos triples seguidos (29-23), aunque de nuevo la rotación local marcó diferencias. Primero con Hanley, que no solo se hizo dueño de los tableros, sino que además corrió como en sus mejores tiempos para rubricar varias contras por la calle central. Y a continuación con la irrupción en la cancha de Niang, grande detrás (dos tapones) e imperial debajo del aro. Aportación extra desde el banco (25 puntos hasta el descanso), acierto pleno desde el 4,60 (10/10 en 20 minutos), y alguna que otra bola recuperada tras su presión a toda cancha, para amasar una renta de 14 puntos (41-29). Distancia que no fue mayor porque los aurinegros no tuvieron la puntería exterior de los minutos iniciales (0/6 en este cuarto).



Como si de una norma cíclica se tratara, el Iberostar recuperó su versión más arrebatadora desde el 6,75 en el tercer cuarto. Aquella que le había permitido maquillar sus deficiencias defensivas en el arranque, pero que tras el descanso, y ya habiendo entrado en caliente atrás, le valió para terminar de dinamitar el choque. Y es que en menos de seis minutos, los isleños anotaron en cinco ocasiones desde el perímetro (un total de 6/9 en este periodo) para hacer saltar por los aires cualquier intención del Manresa de darle al partido la más mínima emoción en sus minutos finales. Así, Kirksay situó a los suyos por encima de la veintena por primera vez (57-36). Una renta que no solo se explicaba por la defensa y la puntería desde el 6,75, sino también por otra de sus características principales en su ADN: el mover el balón hasta marear a su rival. Las 10 asistencias que dio en este tercer acto lo dicen todo.



Con todo decidido, Vidorreta pudo dar descanso a sus jugadores más habituales y minutos a su fondo de armario. Un cambio de cromos que no fue óbice para dejar a su rival sin anotar durante casi cinco minutos y mientras producía de la mano de Richotti, Bassas y Hanley. Con el Manresa rendido a la evidencia, la diferencia se disparó hasta el 79-45 (36'). Escenario perfecto, donde también tuvo cabida Omeragic, para celebrar a lo grande la vigesimosegunda victoria del curso con la que los isleños rubrican una fase regular de ensueño y para el recuerdo.