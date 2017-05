El Mensajero desciende a Tercera pese a ganar su partido

Los resultados en el Estadio Mariano González y Matapiñonera no acompañaron y el Mensajero desciende a la Tercera División. El conjunto de Mingo Oramas cumplió con sus obligaciones en el enfrentamiento de la última jornada ante el filial de la Real Sociedad, pero las victorias de Navalcarnero y San Sebastián de los Reyes hacen que los palmeros caigan de la categoría de bronce del fútbol español. Los goles de Álex Cruz y Ale González, este último para desnivelar el empate del donostiarra Eneko Jauregui, hicieron que el conjunto rojinegro despida la temporada con una victoria poco gratificante.



En la primera parte, hubo alternancias en el dominio. La Real se sobrepuso al ímpetu inicial de los de casa y llegó a hacerse con el control del juego, pero sin la claridad necesaria para superar el sólido engranaje defensivo de los palmeros, que paraban con faltas tácticas los contragolpes del filial txuri-urdin. Antes del descanso, Ale González pudo poner a su equipo en ventaja, pero el delantero cedido por el CD Tenerife no tuvo fortuna para batir en el mano a mano al vasco Garrancho.



Tras la reanudación, el Mensajero logró tomar la delantera al partido, en una acción en la que Álex Cruz recibió un balón en la frontal y tras porfiar con dos defensores vascos, lanzó un disparo raso que se coló ajustado al palo de la portería visitante. Con el primer gol en el marcador, el Mensajero manejó los tiempo del juego, y pudo ampliar la renta en el minuto 76, con un remate de cabeza de Gabi Ramos, a la salida de un córner, que se fue muy cerca del palo de la meta donostierra. Poco después, el filial de la Real Sociedad estableció el empate, tras un error en la salida de balón del central tinerfeño Jaime, que lo aprovechó Eneko Jauregui para robarle el balón y batir entre las piernas a Ione Puga. El Mensajero no se dio por vencido y Ale González dio la última alegría a su afición en la Segunda División B, consiguiendo el 2-1 con una bonita acción personal dentro del área.