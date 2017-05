Canarias ya tiene campeones

Unai Yus tampoco falló en Los Silos. El corredor del Free Motion se convirtió ayer en el nuevo campeón de Canarias de XCO tras dominar, de principio a fin, el Gran Premio Loro Parque, celebrado en el mencionado municipio del norte de la isla de Tenerife. En la categoría femenina, Kataiza Sierra (Loro Parque) fue la ganadora.



Unai saltó al circuito diseñado en las inmediaciones de la piscina municipal de Los Silos con la victoria como único objetivo. No llegaba bien a la carrera el campeón de 2016, Yacomar García (Loro Parque), debido a una reciente enfermedad. Por este motivo, Pedro Rodríguez (Vadebicis) y Rubén Velázquez (Bicistar) se presentaban en la salida como principales aspirantes a hacer sombra al ciclista alavés afincado en Tenerife.



Yus se ponía líder en el primer repecho del trazado, posición que ya no abandonaría hasta el final. Por detrás, Yacomar García empezaba a dejar claro que no iba a arrojar la toalla a pesar de no estar en su mejor momento. Se situaba segundo, por delante de Rodríguez y Velázquez. Unai, por delante del grupo, ponía un ritmo endiablado y comenzaba a establecer las primeras diferencias. Al paso por la primera de las siete vueltas, el ciclista del Free Motion ya sacaba más de medio minuto a García, que también mantenía a idéntica distancia a Pedro Rodríguez. Los kilómetros pasaban y los primeros puestos permanecían sin cambios.



El cansancio y el calor comenzaron a hacer mella entre los participantes mediada la carrera, lo que se veía reflejado en los tiempos de paso, sensiblemente inferiores.



Unai Yus cruzaba la meta a prácticamente tres minutos (2:59) de un Yacomar García que despejaba las dudas sobre su estado de salud logrando un subcampeonato que ni él mismo esperaba. Pedro Rodríguez completaba el podio a 5:18 del ganador.



Kataiza Sierra volvía a poner de manifiesto que es la ciclista más en forma entre el pelotón femenino, proclamándose campeona regional tras superar a Miriam Aranaz (Pracano) y a Raquel Ramón (Iduna). Los ganadores, y campeones de Canarias 2017, en el resto de categorías fueron: Daniel de la Fe (Sub 23), Joan Cabrera (Master 30), Juan Carlos Delgado (Master 40), Daniel Pérez (Cadetes), Ana Ortega (Cadete Femenino), Juan Ramón Santana (Master 50) y Lourdes Bethencourt (Féminas Master).