El Tenerife regala dos puntos

El empate sabe a derrota. El Tenerife había hecho una primera mitad impecable y en la segunda se desmoronó por completo hasta ceder dos puntos que eran de oro. La victoria le habría puesto tercero y la igualada -in extremis, como en Soria- complica hasta su presencia en la promoción. Es la diferencia entre haber amarrado mejor el botín y dejarlo ir, como hizo el representativo, que fue de más a menos de una forma alarmante. La clave: la sustitución de Lozano. Sin el hondureño en cancha, el partido cambió. Sin él, fue otra historia.



El envite había comenzado de la mejor manera posible. Habían transcurrido apenas un par de minutos cuando un contragolpe de libro lo aprovechó el Choco para marcar la diferencia. Pareció que fuese a trazar el pase de la muerte a Aarón, que esperaba para embocar, pero el americano dio forma a un gol imposible. Su tiro cruzado batió a Queco y quebró al Huesca, desarbolado en su propio feudo.



El ambicioso planteamiento de Martí funcionaba a las mil maravillas. Había apostado el balear por retirar a un pivote del once (forzado por la lesión de Rachid) y había incrustado en la alineación un cóctel explosivo: la creatividad de Gaku, la verticalidad de Tayron, el talento de Aarón y el instinto asesino de Lozano, que vuelve a estar a su mejor nivel. Ayer se hinchó a disfrutar de la mano de Shibasaki, convertido en su mejor asistente y en una dimensión fascinante. Lo del nipón, pura magia.



El caso es que la cuenta del Tenerife pudo alimentarse mucho más antes del intermedio. Aún debe de estar lamentándose Tayron, que de forma incomprensible marró la ocasión más clara. En un tres para uno, Lozano decidió entregársela y el grancanario chutó a las nubes. Fue el primer indulto a un Huesca que pedía agua por señas, alejado de su versión de las últimas semanas y acuciado por su rival, que iba a por todas.



Al descanso pudo haberse fraguado hasta un 0-4 y nadie se habría extrañado. Pero a vestuarios se fue el Tenerife con una renta de dos goles, el segundo también del Choco, que estaba imperial. Igual que antes tuvo margen para asistir a algún compañero pero esta vez quiso jugársela. Y acertó. A solas con Piña, le engañó y anotó.



A estas alturas el partido no podía ser más plácido para los de Martí, que mantenían a raya al Huesca para enojo de Anquela, desesperado cada vez más. Ahora bien, el fiasco que ocurrió después empezó a fraguarse en la candidez blanquiazul de entonces, pues el Tenerife perdonó en El Alcoraz lo indecible. Y sin que llegara el tercero, había partido. Lo sabían los locales, que no habían dicho su última palabra.



Para la segunda mitad se esperaba al abordaje al equipo local, pues el triunfo matinal del Valladolid le dejaba fuera de la promoción y le obligaba a puntuar, como mínimo. Sea como fuere, al Huesca al ataque tardó en vérsele. Hizo bien el Tenerife en manejar los tiempos con oficio y el partido consumió otro cuarto de ahora sin apenas noticias. Eso sí, desapareció la versión pujante y más ambiciosa de los isleños, que dejaron de frecuentar el arco de Piña y se dedicaron a contemporizar. Sin peligro en ninguna portería, el partido avanzaba hacia el desenlace sin dominador claro. Y con varios cambios aún por hacer.



Martí se equivocó



A toro pasado puede decirse que se equivocó Martí -"unas veces se acierta y otras no", dijo en rueda de prensa- a la hora de reemplazar al Choco. Parece claro que la permuta era inevitable (la pidió el futbolista por molestias) pero la elección del recambio resultó una equivocación grave. Estaba el partido para Cristo o Jouini -delantero por delantero- pero eligió el entrenador a Suso. Y no funcionó.



El Tenerife se quedó sin una referencia clara arriba y el Huesca cocinó su remontada a fuego lento. Llegó primero el tanto que les metió de lleno en la contienda (otra vez a balón parado en un buen remate de Lázaro, uno de los revulsivos azulgranas) y a continuación el polémico penalti que nivela el marcador. Se quejan los blanquiazules de que no hubo infracción y sí simulación. Pero el árbitro, protestado ayer por ambos bandos, no lo dudó. Tampoco Samu Sáiz, que aprovechó la ocasión para dibujar el empate y llevar la desgracia al bando visitante. Fue un mazazo, otro puñal a la ilusión. Y el Tenerife pasó del cielo al suelo.