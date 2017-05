La guinda hay que ponerla en casa

En busca de la guinda perfecta. El Iberostar Tenerife buscará esta tarde el mejor cierre posible a una fase regular ya inolvidable, coincidiendo con la visita al Pabelló Insular Santiago Martín del ICL Manresa. Sera el último partido que el cuadro aurinegro afronte de la fase regular. Y lo hará con la obligación de sumar el triunfo y esperar a lo que suceda en las otras canchas de equipos implicados para conocer su clasificación definitiva y a su rival en la primera eliminatoria de play off por el título.



El grupo de Txus Vidorreta intentará estirar a 22 triunfos el que ya es su mejor registro en la élite de todos los tiempos ante un rival, el del Bagés, que pese a estar ya matemáticamente descendido tratará de tirar de orgullo para cerrar el torneo doméstico con la cabeza bien alta, como ya hiciera el pasado miércoles al imponerse en la prórroga al Tecnyconta Zaragoza en el Nou Congost.



Los manresanos visitarán la Isla con las bajas de Cvetkovic, Xavi Rey y Scott Suggs, por lo que el técnico Ibon Navarro ha completado la convocatoria con los vinculados Guillem Jou y Jordan Sakho, así como con el júnior egipcio Ahmed Khalaf Bebo, uno de los destacados del último Mundial U17.



El Iberostar Tenerife se topará con un plantel en el que sobresalen, entre otros, el base brasileño Michael Machado, fichado con la temporada en marcha tras ser líder en asistencias de la Bundesliga; el joven escolta serbio Petar Aranitovic, un zurdo con buena mano que viene de cuajar un gran partido entre semana (25 puntos y 28 de valoración); la calidad de Pere Tomas; la versatilidad de Patrik Auda o Joe Trapani; o el poder interior de Cakarun y Jordan Sahko, un interior muy físico que el curso pasado hizo grandes números en la Liga EBA.



La victoria que el equipo de Txus Vidorreta consiguió en el Palau Blaugrana de Barcelona hace que la clasificación final del conjunto insular pueda variar mucho, ya que puede alcanzar desde un tercer puesto hasta un séptimo en caso de perder esta tarde contra el Manresa.



En cualquier caso, ese no es un problema que le afecte a un grupo que pretende es acabar lo mejor posible la competición. Ya dijo su técnico, Txus Vidorreta, que acabar como cabeza de serie -entre los cuatro primeros- no era una obsesión, sino que su intención es que el equipo afronte las eliminatorias por el título lo mejor posible.



Tim Abromaitis seguirá siendo baja en el equipo tinerfeño debido a una lesión en el hombro, aunque se espera que pueda estar ya recuperado para el play off. En principio, esta será la única baja del cuadro insular para el partido contra el ICL Manresa.



Lo importante para el cuadro de Vidorreta es que mantengan el nivel defensivo en cada partido y en el de esta tarde más si cabe debido a los intereses que hay en juego. Los manresanos recibieron un fuerte correctivo del Divina Seguros Joventut (100-66) en su último desplazamiento, aunque llegarán al pabellón insular Santiago Martín tras ganar en su casa al Tecnyconta Zaragoza (94-91).



El de esta tarde será también un partido de reencuentro para tres jugadores del Iberostar Tenerife. Marius Grigonis, Devin White y Rodrigo San Miguel, ex del Manresa, vivirán un choque muy especial frente a sus ex compañeros.



Será, por tanto, un encuentro en el que el Iberostar Tenerife debe ganar y esperar a esos otros enfrentamientos que se disputarán durante la tarde para empezar a mirar a una primera eliminatoria por el título que en la Isla se espera con mucha ilusión. El ambiente festivo, con Fan Zone incluida a partir de las 15:00 horas, está asegurado.