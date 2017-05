Cristo gusta a la UD Las Palmas

Cristo González gusta a Las Palmas. Aunque la semana pasada el conjunto amarillo –por boca de su presidente– descartaba cualquier enfrentamiento por ningún jugador con el CD Tenerife, la realidad es que un alto cargo amarillo telefoneó hace semanas al delantero de Añaza para interesarse por su situación y sondear sus intenciones. Desde el cuadro grancanario se hizo saber al canterano que en la Unión Deportiva tenían informes favorables a su futura contratación, pero enseguida y en función del contenido de la conversación quedó muy claro que hay poco que hacer.

Cristo atendió con corrección la llamada que le llegó desde Gran Canaria –también le han telefoneado otros clubes de Primera para incorporarle a corto plazo– y el jugador aclaró a la UD que su contrato con el Tenerife no expira este mes de junio, sino dentro de un año. Las condiciones de su actual relación con el representativo descartan cualquier movimiento por parte de Las Palmas, cuya directiva mantiene con la presidida por Miguel Concepción un pacto tácito de no agresión.

Sí que habría habido margen para algún movimiento más si el contrato de Cristo expirase este mismo año, como creía su interlocutor en la UD. Por lo tanto, González no cambiará de isla. Entre otros motivos, porque –por una cuestión de compromiso y afinidad con su actual equipo– tampoco estaría por la labor de dejar el Tenerife para aterrizar en Las Palmas. Según le trasladó al conjunto grancanario, prefiriría otras opciones.

Más allá de lo que opinan sus agentes, reacios a un acuerdo de renovación en Tenerife, Cristo habría estado dispuesto a seguir de blanquiazul si hubiese tenido una mayor cuota de protagonismo y los técnicos le hubieren ofrecido una mayor cuota de confianza. Como no ha sido así ya antes de enero se hizo a la idea de que lo tendría harto difícil para jugar –luego vinieron Shibasaki y Tayron, otros dos atacantes– y rechazó toda proposición de los jerarcas tinerfeñistas para rubricar su primer contrato profesional. Según su entorno, porque se olía que en este equipo no iba a jugar mucho más.

Lo más normal es que Cristo no renueve. Entonces, el club habrá de decidir si le traspasa en verano o deje que se marche libre en 2018. El caso es que el Tenerife no facilitará una venta, tal y como ya publicó la opinión, por creer que tal determinación sentaría un grave precedente ante los casos de otros canteranos. Eso sí, desde enero de 2018 el de Añaza podrá negociar con terceros. No lo hará con Las Palmas, pero el interés amarillo por su evolución y cualidades es incontestable. De ahí la llamada que recibió desde Gran Canaria.

Justamente la semana pasada se preguntó a Miguel Ángel Ramírez por Cristo González. El dirigente amarillo, en una entrevista a Mírame Televisión, negó que Las Palmas vaya a arrebatarle al Tenerife a una de las joyas de su cantera. En el club amarillo también tenían excelentes referencias de Jorge, pero nunca intentaron su fichaje. Entre los dos clubes representativos del Archipiélago existe un pacto de no agresión. Ahora bien, Las Palmas sí podría intentar la contratación de Cristo si, una vez finiquitada su relación con el Tenerife, no hubiese acuerdo para su renovación. Sea como fuere, González tiene claras sus preferencias. En verano, seguramente planteará al club que quiere irse a la Península.