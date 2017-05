Hito histórico y recado para el ´play off´

Quizá en un inteligente ejercicio de restar presión a los suyos, tal vez por poner de nuevo todos los huevos en cesta de las eliminatorias por el título -tal y como hizo en los encuentros previos a la Final Four-, o a lo mejor temeroso por alguna mano negra que pudiera empujar al cuadro canarista fuera de los lugares de mayor privilegio. Lo cierto es que el mensaje de los últimos días por parte de Txus Vidorreta no solo daba, por lo que se leía entre líneas, para tratar de dar una buena imagen en el Palau Blaugrana y reordenar roles de cara al play off. Pero ayer la plantilla aurinegra se le revolvió al técnico vasco y fue mucho más allá de lo planificado, al menos de puertas para afuera.



Irreverencia canarista que se tradujo en su primera victoria en cancha del FC Barcelona, un triunfo que deja aún intactas -aunque no dependa de sí mismo- las opciones de ser cabeza de serie en cuartos y, sobre todo, significa un golpe sobre la mesa en forma de serio aviso para todos aquellos que veían al cuadro lagunero desinflarse tras la consecución de la Final Four. Ayer, ante un Barça que se jugaba mantener la tercera plaza, los laguneros fueron fieles a su estilo más claro, aquel que les lleva a hacer un baloncesto colectivo en medio de una circulación generosa, con posesiones al límite del reloj de 24 que en la mayoría de los casos acaban en asistencia hacia tiradores abiertos. Las 21 asistencias repartidas y el 14/25 en triples hablan por sí solos, pero si a estos guarismos se le añade otro nuevo ejercicio de entrega defensiva (dejando a su rival en cada cuarto por debajo de los 20 puntos), el cóctel es explosivo. Y ahí, quien mejor interpreta esta situación, es el Iberostar Tenerife.



No fue nada malo el arranque canarista, que tiró de la chispa de Richotti, la capacidad de acierto exterior de Doornekamp y la fiabilidad de Bogris con su tirito de tres metros y aprovechando el cambio de marca de su rival. Así, en poco más de tres minutos los de Vidorreta ya ganaban 3-9, lo que obligó a Bartzokas a pedir tiempo muerto. Entre el parón, que el Barça empezó a hacer daño en el rebote ofensivo (con Tomic en plan estelar), que Doornekamp perdió la puntería del inicio y que encima los aurinegros no evitaban que su adversario corriera para el 12-9.



Cuando peor parecía que lo pasaba, el Iberostar recurrió a varias de sus señas de identidad más reconocibles. Por un lado, ese lanzamiento de cuatro metros de Fran Vázquez y por el otro su acierto desde más allá del 6,75, casi siempre tras una paciente circulación y al filo de la posesión de 24. Así, entre cuatro puntos del gallego y sendos triples de Bassas y Grigonis, el cuadro lagunero llegaba con una renta de seis puntos al término del primer cuarto (13-9). Todo pese a verse inferior en el rebote (11-7) y haber soportado ya hasta cuatro segundas opciones de los locales.



La salida a cancha de Davin White dio incluso una marcha más en ataque a los aurinegros, que se beneficiaron de un día inspirado del base de Phoenix desde el arco. Fue la aportación de los laguneros (19-27) para compensar alguna que otra permisividad en el uno contra uno, y el no impedir que su oponente siguiera corriendo (23-27). El club tinerfeño pasó ahí por otro bache, pero tiró de defensa durante tres minutos hasta que apareció Richotti con un triple (23-30) para amasar una renta que pudo ser incluso de 10 puntos si Doornekamp no hubiera errado en el 6,75. El Barça, esta vez sí, despertó y entre Tomic y una más que rigurosa falta sobre Bassas logró irse al descanso uno arriba (33-32).



A la vuelta de vestuarios el Iberostar dio extensión a su momento gris anterior y el Barça alargó su parcial hasta un 12-2 (35-32). Pero de nuevo el cuadro lagunero tiró de su ABC, con un procedimiento casi calcado al que le diera aire en el primer cuarto. Primero con Bogris siendo letal en el 2x2, y a continuación, encontrando a sus tiradores después de unas circulaciones de libro que parecían milimétricamente estudiadas (38-42). En una nueva reedición de lo sucedido en el segundo acto, el cuadro isleño desperdició varios ataques para abrir brecha mientras los locales volvían a hacer daño en el rebote ofensivo (42-42).



Momento comprometido en el que salió al rescate Doornekamp con dos triples seguidos y un tiro libre fruto de la técnica que le sacó a Diagné. A la fiesta se apuntó Bassas desde la esquina para un 45-53 que a falta de 11 minutos para el final permitía soñar con la machada. El cuadro azulgrana se encomendó a la calidad ofensiva de Koponen y a la versatilidad en el cinco de Claver, quep or momentos trajo en jaque a los laguneros en los dos lados de la pista. Y es que el valenciano penetró ante Vázquez, anotó de fuera, defendió por anticipación a Bogris e intimidó con un tapón a un White desquiciado en las penetraciones (56-60, 35').



El Barça estaba llevando el partido a su terreno, pero en esa situación casi crítica Kirksay tiró de galones. Primero para casi ridiculizar a Renfroe con un tapón para guardar, a continuación sacando tajada de sus movimientos dentro de la zona y justo unos segundos después asistiendo a Doornekamp para un triple que fue como un puñal para el cuadro culé (56-65) con apenas cuatro minutos por delante. Tiempo suficiente para que el Palau apelara a su particular magia, que en esta ocasión no funcionó pese al empeño de Rice (64-67). Reacción estéril gracias a una continuación y una mano rápida de Bogris, a la sangre fría penetrando de Grigonis o a una penetración de dibujos animados de White, que a 24 segundos del final no solo se resarcía de sus anteriores apariciones hacia el aro sino que ponía la puntilla de lo que era un triunfo histórico. Una victoria que, además, lleva implícita una enorme carga moral de cara a unos play off en los que los canaristas no tienen límites.