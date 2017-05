Simulacro de ´play off´

Prueba de nivel, y a la vez test para lo que se le viene encima. Después de haber afrontado los que seguramente hayan sido los nueve días más intensos de su historia -con la consecución de su primer título y alcanzando además la vigésima victoria en la presente campaña dentro de la ACB-, el Iberostar Tenerife se pone esta tarde ya por completo en modo play off. Y es que el conjunto de Txus Vidorreta afronta hoy una especie de simulacro de lo que va a vivir dentro de poco más de una semana. Lo hace el cuadro lagunero con una especie de ensayo en su visita al Palau Blaugrana para medirse al FC Barcelona, otro de los gallitos de la competición.



El encuentro de hoy tiene varias aristas por pulir. La primera, si los aurinegros serán capaces de rubricar una magnífica fase regular acabando entre los cuatro primeros clasificados -por mucho que su entrenador dejara caer el pasado domingo que se trata de algo imposible-, un hito en el que parece condición indispensable el ganar sus dos últimos encuentros y luego esperar resultados de terceros. La segunda, la capacidad de recuperación física y emocional de los canaristas, que en solo nueve días tuvieron que afrontar cuatro partidos del máximo desgaste (para un total de 51 en el presente ejercicio), a lo que se añade todo lo que entraña ganar un título. Ahora, con apenas tres días de descanso y preparación, llega otro reto.



Y la tercera, relacionada en cierta medida con la anterior, es comprobar la capacidad de los laguneros para poner contra las cuerdas a un rival, el azulgrana, quizá menos fiero que en años anteriores y que bien podría ser su adversario en cuartos en función de los resultados que se registren hasta el domingo. Un hipotético cruce, el de cuartos, que de nuevo obligaría a los de Vidorreta a un esfuerzo extra para llevar la eliminatoria al tercer y definitivo partido (lo que significaría jugar tres choques en apenas una semana), consigna que desde hace días está grabada a fuego en el vestuario de los canaristas. La plantilla del Iberostar es sabedora de que el factor cancha no resultará tan determinante como sí podría serlo el traspasar la presión a su contrincante que, sea el que sea, tendrá unas obligaciones mayores por nombre, historia y presupuesto.



Pero antes de ese play off por definir, el Iberostar se tomará el duelo de esta tarde como una prueba para conocer sus capacidades exactas para sobrevivir y ser competitivo hasta la saciedad sin otro de sus jugadores fundamentales, Tim Abromaitis. Aunque viajó con el resto de la expedición y está siendo tratado por el cuerpo médico canarista, el ala pívot norteamericano está prácticamente descartado para el duelo de hoy, una baja que incluso podría extenderse hasta final de curso. Sin él, la reasignación de roles es obligada (pasando en ocasiones Doornekamp al cuatro y Grigonis al tres), y el paso al frente del resto necesario, tal y como por ejemplo demostraron el domingo Hanley y Kirksay.



La implicación de hoy -y que debe tener continuidad en el play off- tiene que ser máxima ante un contrincante que ha ido al tran tran casi todo el año pero que llega a este tramo final de la Liga Endesa en su mejor versión. Con Georgios Bartzokas sin dar con la medida exacta con la que poner a los suyos en lo más alto de cualquier competición -eliminado en semifinales de la Copa e incapaz de superar la fase regular en la Euroliga- y lastrado perennemente por las lesiones -hoy serán baja segura Faverani y Doellmann-, al Barça solo le queda la ACB como tabla de salvación. La forma menos complicada de hacerlo es manteniendo su actual tercera plaza. Tomic, en su mejor temporada en números; y Tyrese Rice, que parece haber asumido galones en las últimas semanas, tratarán de que el cuadro lagunero no asalte hoy el Palau.