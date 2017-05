Meca recuerda que Canarias fue donde comenzaron sus gestas

El nadador David Meca ha visitado una vez más la Isla, esta vez invitado por la Fundación Fyde CajaCanarias a la entrega de sus Premios Emprendedores. El que fuera campeón del mundo ofreció una conferencia durante el acto con el título "Yo no temo a los tiburones". El exdeportista catalán explicó que lo que pretende es " transmitir los valores de un deportista, que también valen para el mundo empresarial". "Acompañaré la charla de vídeos de las travesías de La Gomera a Tenerife, así como de esta isla a Gran Canaria, en las que se podrá ver el esfuerzo que supuso nadar tantos kilómetros y batir aquel récord del mundo de larga distancia", agregó.



Meca admitió que para él pisar suelo tinerfeño sigue siendo "muy especial". "Canarias fue donde me inicié en las travesías de larga distancia y, sin duda, venir aquí es como estar en casa. Porque mis mejores momentos están aquí, lo mismo que mis mejores amigos. Me enamoré de esta tierra y la gente se portó muy bien conmigo", confesó.



El mejor nadador español de aguas abiertas de la historia reconoció que disfruta compartiendo sus vivencias y motivando con ello a otros. Pero además, ahora dice que intenta también "gozar de la vida". "Me retiré por la puerta grande, siendo campeón del Mundo y tras esa medalla, decidí seguir seguir nadando, incluso a diario muchos kilómetros, pero ya sin competir, sin esa presión", concluyó.