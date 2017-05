Fernando Alonso buscará otro equipo si McLaren no le ofrece un coche ganador en 2018

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha señalado este jueves que si el domingo acaba la carrera y logra puntuar en el Gran Premio de España sería un paso "bastante optimista" hacia adelante si bien ha reconocido que hace falta mucho trabajo para poder llegar a ello, y que las mejoras previstas funcionen en su MCL32.

"Veremos cómo se comporta el coche en la pista. Si estuviésemos en los puntos el domingo y acabando la carrera los dos McLaren sería un paso bastante optimista porque tenemos que mejorar mucho para eso. Si lo logramos sería una buena noticia. Esperamos que este sea el Gran Premio de inicio de un nuevo mini campeonato para nosotros", comentó Alonso en rueda de prensa.

El asturiano recordó que no pasa por su mejor momento, así que mejorar sus cuatro abandonos es el objetivo más real. "No es nuestro mejor momento, estamos por debajo de nuestro rendimiento en cuatro carreras y no he terminado ninguna. Esperamos hacerlo mejor que hasta ahora, que no es difícil, y encontrar cómo de competitivos podemos ser en esta pista, que es muy diferente", comentó.

"Todos traen mejoras en Barcelona y suele hacer que las cosas cambien. Necesitamos saber dónde estamos y en qué posiciones nos podemos mover este fin de semana. Luego tenemos que mirar la fiabilidad y poder acabar los dos coches para tener más kilómetros encima y conocer el coche mejor. Son cosas que se activan aquí y serán para toda la temporada", manifestó Alonso.

El bicampeón del mundo reconoció que todavía no sabe qué pasó en Sochi, con un problema en el sistema de respiración, pero aseguró que es "muy malo" para McLaren, como equipo, "no ser capaces de empezar la carrera". "Es totalmente inaceptable, tenemos que mejorar lo que hacemos en cuanto a fiabilidad aquí", lamentó.

Futuro abierto en incierto



Sobre su futuro, recordó que este es su último año de contrato con McLaren y que valorará tras el verano qué hacer. "En septiembre-octubre tendré que considerar lo que voy a hacer el año que viene, si es momento de encontrar otros retos fuera de la F1 o si la F1 me da la oportunidad de ganar otro título, que es mi objetivo", admitió.

"Estoy abierto a cualquier cosa. Mi primera prioridad sería competir en la F1 el año que viene, pero no sólo quiero competir sino ganar. Estoy muy contento con el equipo, pero no estamos ganando, si en septiembre u octubre veo claramente opción de ganar en 2018 estaré más que contento de quedarme con el equipo. Si no es el caso, estaré muy contento de hablar con cualquier otro", se sinceró el asturiano.

Preguntado por Carlos Sainz, remarcó que "todos" pueden ver "el progreso que ha hecho los últimos años". "Comenzó impresionando a mucha gente desde el principio, ha ganado las categorías inferiores a la F1 y estos jóvenes están muy preparados. Si a eso añades el talento de Carlos, en su primer año ya estaba en un nivel muy alto y ahora con la experiencia es uno de los mejores de la parrilla. Espero luchar un poco este año", señaló.