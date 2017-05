Cristo y el club acercan posturas

El encuentro tuvo lugar el Día de la Cruz y ambas partes salieron satisfechas. Pretendían manejarse en la más absoluta discreción, pero ya ha trascendido que Cristo González y Víctor Pérez Borrego se vieron la semana pasada para recuperar la cordialidad y acercar posturas. Una de las claves de esta reunión es que se produjo sin la presencia del secretario técnico del representativo, Alfonso Serrano; y también sin los agentes del delantero. Tales ausencias hicieron más fácil que la distensión fuese la nota predominante en el cónclave, que tuvo lugar entre los partidos disputados por el representativo contra UCAM y Lugo. En ninguno de ellos ha tenido participación alguna el delantero isleño.



La reunión era imprescindible para disipar algunas dudas que habían surgido ante determinadas informaciones divulgadas en los últimos días. Por ejemplo, se había conocido que los representantes de Cristo daban por cerradas las negociaciones definitivamente. O que el club ya había decidido que no venderá al ariete este verano. Por otro lado, el escaso protagonismo de González en las alineaciones le había convencido de que la mejor solución es marcharse. Ahora bien, de la última reunión salió muy conforme. Fue así por el talante que exhibió Pérez Borrego -los dos ya habían conectado bien en un encuentro anterior, al que sí acudió Serrano- y también porque el mensaje que se le transmitió al atacante fue muy diáfano y honesto.



A Cristo se le hizo saber que, mientras no renueve, está perdiendo dinero. Es así porque ya podría contar con una ficha profesional y porque las cifras que le propone el Tenerife permitirían que dejase de ser el futbolista peor retribuido del plantel. Hoy por hoy, el principal obstáculo para el acuerdo es la cláusula de rescisión y la postura inflexible que plantean sus agentes.



La idea del representativo -y así lo ha manifestado Miguel Concepción- no es blindar al canterano. Si en el futuro llegase una oferta competitiva y que satisficiese a las dos partes, el club accedería a negociar. Pero no venderá a cualquier precio. Lo que pretenden desde las oficinas del Heliodoro es que Cristo y sus representantes (de la agencia Promoesport) accedan antes a un acuerdo de renovación razonable y ventajoso para todos.



La negociación se ha alargado ya por seis meses y el acuerdo no parece cercano. Eso sí, club y futbolista han recuperado la cordialidad y volverán a verse próximamente. Comoquiera que el Tenerife tiene claro que le hará cumplir el año que le queda -no se prevé que ningún club oferte una cantidad cercana a los tres millones de euros-, parecen condenados a entenderse.