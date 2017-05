Vázquez: "Debemos confirmar la dinámica positiva del último partido"

Fran Vázquez también se toma la visita al Palau como una puesta a punto. Sin renunciar a intentar dar la sorpresa, el pívot del Iberostar Tenerife, al igual que su técnico y varios de sus compañeros, afrontan el duelo a domicilio de mañana contra el Barça como una prueba de fuego de cara a llegar lo mejor posible al play off. "Va a ser un partido complicado, porque jugamos en su casa, porque querrán la revancha de su derrota aquí y porque además están en una muy buena dinámica. Pero iremos a luchar y traernos la victoria, para sobre todo confirmar la dinámica positiva tras ganar este último partido ante el Bilbao, expuso ayer el de Chantada en relación al penúltimo duelo de la fase regular.



El dorsal 17 canarista cree que la victoria ante el Bilbao ha permitido al Iberostar "liberarse de toda esa tensión que había" y tras "un bajón" hasta cierto punto lógico al haber ganado la Champions. "Con los días que nos quedan por delante seguro que estaremos más metidos en los partidos para terminar lo mejor posible y al menos ganando uno antes del play off", adujo el interior, que tampoco le da un valor trascendental a ser o no cabeza de serie en las eliminatorias por el tírulo pase a que el equipo ha estado entre los cuatro primeros la mayor parte de la competición. "El objetivo era estar entre los ocho primero y evidentemente ya que estamos tratar de acabar lo más alto posible, pero a la vez es complicado porque hay equipos en muy buena forma. Si podemos ganar los dos y meternos como cabeza de serie, mucho mejor, pero el objetivo es llegar con una dinámica positiva para no pensar luego en negativo", argumentó.



Vázquez reconoció que la baja de Abromaitis "es importante", no solo porque "abría mucho el campo con su tiro", sino también "por su intensidad y su forma de ser en la pista". Sobre su rival de mañana, el de Chantada reconoció que se hace "un poco raro" su situación. "El Barça debe estar intentando luchar por todos los títulos o al menos jugar finales. Pero esto es como todo porque nadie se esperaba que nosotros estuviéramos ahí arriba. Ellos seguro que están escarmentados y dolidos por las críticas que se han llevado y lucharán a muerte en este play off para llevarse este título que les queda", dijo a modo de advertencia. Como receta para tratar de asaltar el Palau, Vázquez habló de "hacer un juego lo más duro posible pero a la vez divertido" y en el que "fluya esa alegría que tenemos".