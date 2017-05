El Tenerife premia a los más fieles

Los abonados no tendrán que pasar por taquilla para presenciar el partido que el Tenerife juegue como local en una hipotética primera eliminatoria del play off por el ascenso a Primera División. Esa es la decisión que han tomado los gestores del club blanquiazul, motivada por la voluntad de la entidad de premiar la fidelidad de sus aficionados. Además, también se implementarán nuevas promociones de cara a los dos encuentros que al representativo le quedan aún por disputar de la fase regular de la Liga 1/2/3.



De este modo, a partir de mañana los seguidores del Tenerife podrán dirigirse a las taquillas del Estadio Heliodoro Rodríguez López, en el horario habitual de oficina (08:30-14:00 horas y 16:30-19:30 horas) para quirir de manera conjunta los localidades correspondientes a los dos últimos encuentros de la temporada regular en casa, ante el Levante UD (sábado 20 mayo, 18:00 horas) y frente el Nástic de Tarragona (3-4 junio), por el precio habitual de uno, mientras haya disponibilidad.



Es decir que cualquier persona interesada en presenciar en el recinto santacrucero los dos últimos duelos del campeonato podrá hacerlo pagando por una sola entrada, a los siguientes precios: 31 euros (Tribuna); 22 (San Sebastián); 18 (Herradura) y 13 (Popular). La oferta se extiende igualmente a las entradas infantiles (hasta 14 años), para las filas 2 y 3 de Tribuna, San Sebastián y Herradura a 9, 6 y 3 euros, respectivamente. En ambos casos una misma persona solo podrá retirar un máximo de cuatro entradas por persona.



Por otra parte, los abonados podrán retirar desde mañana una invitación para el encuentro de la jornada 41 ante el Nástic presentando su pase, u otra persona con el carné del abonado correspondiente. También se admitirá una copia o una imagen del abono cedido por su titular, como siempre sujeto a disponibilidad. Esta oferta especial y la invitación para los abonados estará también disponible en la Red Insular desde este jueves.



En el caso de que el CD Tenerife consiga clasificarse para los play off de ascenso, los abonados, por tanto, tendrán el derecho de entrar sin coste adicional ninguno al partido de la primera eliminatoria que se celebre en el Heliodoro Rodríguez López. Llegado el caso se informaría de los plazos oportunos ya que habría que retirar una entrada presentando el abono correspondiente.